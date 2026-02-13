PATRIMONI
Mont-roig del Camp reconstruirà el Torreó de Miami Platja de forma simbòlica
L’Ajuntament projecta una reproducció metàl·lica sobre plataforma voladissa, situada 9 metres més endins
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha iniciat la tramitació del projecte per reconstruir el Torreó de Miami Platja d’una manera simbòlica, després que el temporal del març de 2023 malmetés greument la seva base i obligués a enderrocar-lo de manera controlada. El projecte està en fase d’exposició pública i ben aviat sortirà la licitació per un total de 184.000 euros.
El nou Torreó de Miami Platja no serà una reproducció exacta en pedra, sinó una estructura metàl·lica que mantindrà les mateixes dimensions i incorporarà pedra originària de la construcció original en la seva base. S’instal·larà sobre una plataforma voladissa de 9 metres, que permetrà accedir-hi a peu a través d’escales i rampa, simbolitzant la regressió de les costes i l’afectació del canvi climàtic al litoral del municipi. La ciutadania podrà passejar pel seu interior, com una altra de les novetats que incorpora el nou Torreó.
El projecte preveu panells informatius que recordaran la història del Torreó, construït inicialment al Passeig Marítim i inspirat en l’antiga Torre dels Penyals de 1574. Aquesta torre va ser destruïda parcialment el 1813 per l’armada britànica. L’actual torreó de Miami Platja es va construir als anys 50 durant l’inici de la urbanització del nucli urbà, en record de la torre original.
L’Ajuntament estima que les obres estiguin llestes a finals de l’any 2027, coincidint amb el 75è aniversari de la creació de Miami Platja, i coincideixen amb la finalització del projecte del Passeig de les Cales, garantint un entorn segur i accessible per a residents i visitants.