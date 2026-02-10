SOCIETAT
Reus supera les 300 tones de roba recollida amb el projecte tèxtil solidari
La col·laboració entre l’Ajuntament i Formació i Treball impulsa la reutilització, el reciclatge i la inserció laboral al municipi
Reus ha recollit un total de 302.196 quilos de roba de segona mà al llarg del 2025 gràcies al projecte tèxtil impulsat per l’Ajuntament en col·laboració amb l’entitat social Formació i Treball, a través dels 61 contenidors repartits pel municipi. Aquesta xifra s’emmarca dins els més de 7,7 milions de quilos de tèxtil recuperats arreu de Catalunya per l’entitat durant el darrer any, consolidant Reus com un municipi compromès amb l’economia circular i la sostenibilitat social.
La roba recollida a Reus es trasllada a la planta de tractament de Sabadell, una de les més grans i avançades d’Europa, on es classifica per determinar-ne la reutilització o el reciclatge. Aproximadament un 50% del tèxtil es destina a la venda solidària o als Programes d’Entrega Social a través de les botigues Moda re-, així com a l’exportació internacional, gràcies a l’alta acceptació de la roba de segona mà. Un altre 40%, que ja no es pot reutilitzar, s’introdueix en processos de preparació per al reciclatge mitjançant tecnologia avançada d’espectroscòpia de l’infraroig proper (NIR), que permet identificar amb precisió la composició de les fibres i afavoreix el reciclatge de tèxtil post-consum. El 10% restant es considera residu.
El regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha valorat molt positivament la implicació de la ciutadania, destacant que «amb un gest tan senzill com separar la roba que ja no s’utilitza i dipositar-la al contenidor, els reusencs i reusenques contribueixen a generar economia circular, oportunitats d’inclusió social i, alhora, a millorar l’entorn».
El model de Formació i Treball també té un impacte directe en l’ocupació, ja que genera un lloc de feina per cada 31.300 quilos de roba recollits, fomentant la inserció laboral de persones en risc d’exclusió. Paral·lelament, l’entitat desenvolupa una intensa tasca d’educació ambiental per implicar la ciutadania en la transformació cap a un consum més sostenible. Durant el 2025 s’han dut a terme 395 activitats de sensibilització, amb la participació de 7.201 persones, principalment en entorns educatius, amb l’objectiu de promoure la reducció, la reutilització i el reciclatge.
Aquesta iniciativa s’emmarca en la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular i forma part del projecte tèxtil de Formació i Treball, que combina sostenibilitat ambiental i inserció sociolaboral. Amb aquesta col·laboració, l’Ajuntament de Reus reforça el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com la reducció de la pobresa, el foment del treball digne, l’educació de qualitat i l’acció climàtica.
Finalment, es recorda que als contenidors de tèxtil s’hi pot dipositar qualsevol tipus de residu tèxtil, independentment del seu estat, i no només roba en bon estat, facilitant així una gestió correcta i responsable d’aquests materials.