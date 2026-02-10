GASTRONOMIA
Cambrils es projecta internacionalment amb la primera edició del Cambrils Galera Challenge Repsol
Vuit xefs competiran el 23 de febrer al Parc Samà per reivindicar la galera com a producte d’alta cuina i consolidar la ciutat com a referent gastronòmic
Cambrils acollirà el proper 23 de febrer la gran final de la primera edició del Cambrils Galera Challenge Repsol, un concurs internacional de cuina creativa que té com a objectiu posar en valor la galera, un producte tradicional del municipi, i projectar Cambrils com a destinació gastronòmica de referència. Vuit xefs professionals competiran per demostrar la seva creativitat i habilitat a l’hora de reinterpretar aquest marisc des de la tradició fins a la nova cuina mediterrània.
L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Patricia de Miguel; el director del Complex Industrial Repsol de Tarragona, Javier Sancho; el president de la Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado, i el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils, Xavi Martí, han presentat avui al Club Nàutic la primera edició d’aquest concurs, que posa en valor la galera i reforça la identitat de Cambrils com a referent culinari.
La iniciativa està impulsada conjuntament per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils i el Patronat Municipal de Turisme, amb el suport de la Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), que compta amb Repsol com a patrocinador principal i les col·laboracions de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils, la Confraria de Pescadors i la Cooperativa Agrícola de Cambrils entre d’altres.
Durant la presentació, l’alcalde de Cambrils ha afirmat que el concurs és «un salt endavant per promocionar la gastronomia» i ha reivindicat la llarga trajectòria de les jornades gastronòmiques dedicades a aquest marisc tan tradicional de Cambrils i la feina conjunta de tots els sectors implicats. En aquest context, l’alcalde ha posat en valor «els orígens, el treball en xarxa, l’esforç i la constància de totes les persones que han fet possible que avui en dia la galera sigui un producte molt apreciat i que a partir d’ara protagonitzi un concurs internacional».
Per la seva banda el director del Complex Industrial Repsol de Tarragona, Javier Sancho, ha afirmat que «al Camp de Tarragona, indústria, turisme i gastronomia no competeixen: es complementen. És un model de convivència d’èxit que aporta versatilitat, ocupació i futur al territori». En aquest sentit, Sancho ha assegurat que «els dos grans motors -la indústria i el turisme- sumen i es reforcen mútuament, i la gastronomia hi fa de pont: connecta producte i talent amb destinació, genera valor, identitat i oportunitats per a tothom» i ha conclòs que «quan treballem en la mateixa direcció, el resultat és un territori més fort, més atractiu i amb més futur».
La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Patricia de Miguel, ha destacat que aquest concurs és una aposta clara per reforçar Cambrils com a capital Gastronòmica de la Costa Daurada i per projectar, amb ambició, un producte tant cambrilenc com la galera. «Volem que la galera de Cambrils sigui sinònim de qualitat, de territori i de creativitat culinària, i que el talent dels xefs participants ajudi a reinterpretar-la des del respecte a la tradició marinera i amb una mirada contemporània», ha afirmat la regidora. «El Cambrils Galera Challenge Repsol ens permet dinamitzar el sector en plena temporada d’hivern, generar notorietat i crear un relat de destinació que uneix pesca, horta, restauració, coneixement i experiències gastronòmiques de primer nivell», hi ha afegit.
Des del sector de l’hostaleria, el president de la Federació de l’AEHT), Francesc Pintado, ha afirmat que ha arribat el moment de promocionar la gastronomia de portes enfora i que el Cambrils Galera Challenge Repsol és la primera acció en aquest sentit. Pintado també ha posat en valor iniciatives estratègiques com aquesta per dinamitzar l’economia perquè «la gastronomia no entén de temporades, genera ocupació els 365 dies de l’any, i atrau visitants amb poder adquisitiu alt, sensible a l'entorn, a la cultura, a la identitat, als vins i al producte local».
En la mateixa línia, el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils, Xavi Martí, ha recordat que Cambrils ja va ser un municipi pioner en l’organització de jornades gastronòmiques i ha celebrat que ara torni a passar per davant amb un concurs que comptarà amb un jurat dels cuiners més reconeguts. Pel que fa a la galera, Martí ha explicat que el primer cap de setmana de les jornades ha estat un èxit, demostrant la bona acollida que té sempre la galera i l’oferta gastronòmica de Cambrils. Finalment, el xef també ha destacat el llegat dels restaurants de tota la vida, les arrels, i la innovació que no oblida l’essència.
El funcionament del concurs
La competició tindrà un jurat de prestigi presidit pel xef Eduard Xatruch, del restaurant Disfrutar (Barcelona), que liderarà la valoració de les propostes juntament amb altres xefs i experts referents de Cambrils i la Costa Daurada. Els i les participants optaran a dues dotacions econòmiques aportades per Repsol: un primer premi de 3.000 € i un segon premi de 1.000 €. El concurs inclourà també un tercer premi en espècie ofert per la Cooperativa Agrícola de Cambrils, així com mencions especials a la Tradició, la Innovació i a la millor integració de producte local ('BOCA', És Bo si és de Cambrils).
La fase de selecció dels finalistes, realitzada el passat 6 de febrer, ha estat especialment exigent, ja que el concurs ha rebut un gran nombre de propostes d’alt nivell procedents d’arreu de l’Estat i fins i tot de l’àmbit internacional. En el cas de Catalunya, s’han presentat candidatures de Cambrils, Salou, Lleida, Vilafranca del Penedès, Tortosa, les Cases d’Alcanar, Platja d’Aro, Begur, Palamós, Torroja del Priorat i diversos aspirants de Barcelona. Fora de Catalunya, també s’han rebut propostes de províncies com Osca, La Rioja, Badajoz, Albacete, Cuenca, Alacant, Granada i les Illes Balears. A més, el certamen ha despertat interès internacional amb candidats procedents de Portugal i Suècia, un indicador del potencial de projecció del Cambrils Galera Challenge Repsol com a cita gastronòmica de referència.
El jurat tècnic ha escollit els primers set finalistes procedents de diferents punts de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. Per evitar condicionar el jurat de la gran final, no es farà pública la informació dels finalistes fins l’últim moment. A aquests s’hi sumarà un vuitè candidat: el guanyador del concurs Cambrils Galera Challenge 'Joves Cuiners' que se celebrarà a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils (EHTC) el proper 20 de febrer.
Durant la final al Parc Samà, els xefs disposaran de dues hores per elaborar deu racions d’un plat original en què la galera sigui la protagonista indiscutible. La degustació del jurat serà a cegues, per garantir el màxim rigor i transparència, i es tindran en compte criteris com el gust, la tècnica, la creativitat i l’emplatat.
El Cambrils Galera Challenge Repsol es planteja com molt més que una competició: és un espai de creació i projecció gastronòmica amb el suport d’actors clau del municipi. La Confraria de Pescadors de Cambrils subministrarà la galera fresca, la Cooperativa Agrícola de Cambrils aportarà l’oli d’oliva verge extra Mestral i Verdcamp Fruits una cistella de producte d’horta de Cambrils de temporada reforçant el vincle entre cuina, producte i identitat local.
Per facilitar que el públic també pugui viure el certamen, la final serà televisada i es podrà seguir en un programa especial el dissabte 28 de febrer a Canal Reus Televisió.
Amb el Cambrils Galera Challenge Repsol, Cambrils consolida la seva marca com a Capital Gastronòmica de la Costa Daurada, unint tradició marinera i avantguarda culinària en una proposta amb vocació de convertir-se en un referent en l’agenda de concursos de cuina de l’Estat.