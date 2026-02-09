ESPORTS
Cambrils acull la Mitja Marató més multitudinària el proper 1 de març
La Grup Oliva Motor Mitja Marató Cambrils–Costa Daurada supera els 2.500 inscrits i apunta als 3.000 participants en una edició jove, femenina i solidària
Cambrils viurà el proper diumenge 1 de març una jornada esportiva de primer nivell amb la celebració de la Grup Oliva Motor Mitja Marató Cambrils–Costa Daurada, que arriba a la seva edició més multitudinària, jove, femenina i solidària. La prova, consolidada com una cita de referència del calendari atlètic del territori, ja ha superat els 2.500 atletes inscrits i preveu assolir la xifra simbòlica dels 3.000 participants.
La cursa ha superat ja els 2.500 atletes inscrits i avança amb pas ferm cap a l’objectiu dels 3.000 participants, una xifra simbòlica que reflecteix el creixement sostingut i l’atractiu creixent de la prova, amb el suport institucional de l’Ajuntament de Cambrils i la confiança continuada del patrocinador principal i title sponsor Grup Oliva Motor, que acompanya l’esdeveniment des de fa més de 10 anys.
L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la regidora d'Esports, Gemma Balanyà; el director de Sports Events, Juanan Fernández; el president de Grup Oliva Motor, Santiago Oliva, i la presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar, Margarita Oliva, han presentat avui la cursa, han posat en valor els atractius d’aquesta cita de referència i han explicat les novetats d’enguany.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacat la trajectòria de l’esdeveniment, tots els rècords que s’assoleixen enguany, la vessant solidària d’aquesta edició, la solvència de l’organització, els atractius del recorregut i les bones condicions climàtiques. L’alcalde també ha afirmat que la Mitja Marató de Cambrils és una cita molt esperada pels atletes perquè no només venen a competir sinó a gaudir de l’experiència d’un cap de setmana a Cambrils.
Per la seva banda, la regidora d’Esports, Gemma Balanyà, ha assegurat que Cambrils ja és la capital del running de la Costa Daurada, i ha posat en valor el rècord històric d’atletes participants a la prova. Entre les xifres, la regidora ha destacat molt especialment l’increment de participació femenina i del percentatge de corredors i corredores procedents de fora de la província.
El director de Sports Events, Juanan Fernández, ha explicat que la Mitja de Cambrils ja és, de lluny, la primera de la província, i es manté fidel als seus valors amb la mirada posada en continuar creixent sense perdre l’essència. La previsió d’enguany és arribar als 3.000 participants i situar-se en el top 4 de curses de Catalunya, després de Barcelona, Granollers i Terrassa.
A continuació, el president de Grup Oliva Motor, Santiago Oliva, ha afirmat que el Grup Oliva Motor aposta per la sostenibilitat i per això tots els cotxes que s’utilitzaran pels preparatius i durant la pròpia cursa són zero emissions. Oliva també ha destacat els valors de la cursa i ha explicat que més de 100 treballadors i treballadores del Grup Oliva ja s’hi han inscrit.
Per acabar, la presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar, Margarita Oliva, ha agraït a la ciutat de Cambrils l’aposta per l’esport i la sensibilitat i compromís amb l’Alzheimer. La presidenta ha explicat que a Espanya hi ha un milió de persones que pateixen aquesta malaltia que no té cura i que per això la fundació destina tots els recursos a la recerca.
Justament, una de les grans novetats d’enguany és el caràcter solidari de la prova. Per cada atleta inscrit, 1 euro es destinarà a una causa solidària, amb una aportació prevista de 3.000 euros, que es lliuraran a la Fundació Rosa Maria Vivar, en suport a la recerca de l’Alzheimer. La iniciativa reforça el compromís social de l’esdeveniment i la voluntat de conscienciar la ciutadania sobre aquesta malaltia.
Perfil dels corredors i corredores
Les dades de participació confirmen també una evolució molt positiva del perfil dels corredors i corredores. El 55% dels inscrits participaran a la Mitja Marató (21 km), mentre que el 45% ho faran en la prova de 10 km. Destaca especialment la participació femenina, que arriba al 35%, la més alta registrada fins ara. També és rellevant l’augment de corredors joves: un 35% dels participants són menors de 34 anys, una altra xifra rècord que evidencia una cursa cada cop més jove, diversa i inclusiva.
Pel que fa a la procedència dels atletes, la Mitja Marató de Cambrils continua sent un gran motor d’atracció territorial i turística. El 60% dels participants provenen de la província de Tarragona, mentre que un 18% arriben de Barcelona, un 9% de Lleida, més de 150 corredors d’Aragó, a més de participants de Girona, Madrid i altres punts de l’Estat, reforçant l’impacte econòmic i promocional de l’esdeveniment a la Costa Daurada.