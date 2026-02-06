SOCIETAT
Urbanisme emet un informe desfavorable sobre el projecte de central eòlica a Montbrió del Camp i Riudecanyes
L'organisme considera que els sis aerogeneradors que es plantegen seran «fites visuals» damunt del mosaic agrari
La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha emès un informe desfavorable sobre el projecte de central eòlica que afecta els termes de Montbrió del Camp, Riudecanyes i Mont-roig del Camp. Segons l'organisme, els sis aerogeneradors que es plantegen a la Plana del Baix Camp suposen la pèrdua dels «valors socials i culturals» associats al paisatge del medi rural.
L'informe també destaca que representen un «sever impacte paisatgístic» per no poder-se «integrar» amb mesures físiques compensatòries. Aquest és el primer informe que emet la Generalitat en relació amb el projecte, que resta pendent de la resta avaluacions per part d'altres organismes.
Els promotors Tesera Energia i Mevak Energia plantegen un projecte de parc eòlic que compta amb sis aerogeneradors repartits entre els termes de Riudecanyes i Montbrió del Camp, mentre que a Mont-roig del Camp hi ubiquen línies d'evacuació. Amb tot, les companyies proposen generar energia per transportar-la a una nova subestació a Montbrió del Camp, des d'on s'aixecarà una línia d'alta tensió fins a la subestació del complex industrial químic de la Pobla de Mafumet (Tarragonès). Un plantejament que la Comissió d'Urbanisme puntualitza que podria fer ús d'altres infraestructures. Concretament, fa referència a dues subestacions més pròximes, a Reus i a Cambrils.
Al llarg de l'informe emès aquest gener, l'organisme considera que el parc eòlic «no aporta una millora dels sistemes de vida tradicional» de la zona. Alhora, subratlla que la instal·lació «no s'adapta» a l'ambient on es vol implantar, a més de «trencar l'harmonia» del paisatge existent.
En un comunicat conjunt, els ajuntaments de Montbrió del Camp, Riudecanyes, Vinyols i els Arcs, Botarell i Riudoms han valorat «molt positivament» aquesta primera resolució, a l'espera de rebre la resta d'informes que ha d'emetre la Generalitat relacionats amb aquest projecte. A principis de desembre, la plataforma Aturem els molins va recollir 2.500 signatures en contra de la implantació del projecte.