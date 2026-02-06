FOTOGRAFIA
Cinc mirades per a un mateix present
La Galeria ArtAMILL de Vinyols acull l’exposició ‘Sobre les dones’, impulsada des del col·lectiu Photo Km0 amb la participació de cinc fotògrafes del territori
L’exposició col·lectiva impulsada per Photo Km0 a la Galeria ArtAMILL de Vinyols situa la fotografia com una pràctica que va més enllà de la imatge per convertir-se en llenguatge i eina de pensament crític. Concebuda en el marc del 8 de març, la mostra no vol ser una celebració puntual, sinó una invitació a qüestionar com mirem, des d’on ho fem i amb quina intenció.
El títol de la mostra neix de la lectura del llibre Sobre les dones de Susan Sontag, publicat a inicis dels anys setanta. Es tracta d’un assaig escrit fa més de cinquanta anys que, segons les mateixes autores, continua interpel·lant el present per la seva vigència. A partir d’aquest referent, l’exposició planteja preguntes obertes sobre el fet de fotografiar avui: qui mira, des d’on ho fa i amb quina intenció. Hi ha una mirada femenina o aquesta es construeix a partir del context, de l’experiència viscuda i de la relació amb el món que ens envolta?
Les fotògrafes que s’han aliat en aquest projecte són Cristina Serra, Verònica Moragas, Laia Solanellas, Meritxell Perpinyà i Elena Gavaldà. A l’exposició les seves mirades conviuen i dialoguen entre elles, generant un relat coral: «No hi ha una zona de cada fotògrafa. Les imatges conversen entre elles», explica Meritxell Perpinyà. Les obres exposades parteixen de treballs realitzats al llarg dels anys, però resignificats en un nou context compartit. Les temàtiques són diverses, però connecten amb el món de les dones des de múltiples perspectives: el cos, els estereotips de bellesa, els referents clàssics, els espais habitats o les genealogies familiars. «No sempre hi apareixen dones, però tots els projectes hi estan vinculats d’alguna manera», apunta Perpinyà.
La mostra incorpora també un homenatge íntim a Rosalind Solomon, que va morir l’estiu passat als 95 anys. A Art AMILL s’hi presenta Escena feliç a la granja, Geòrgia, EUA (1977), una imatge aparentment quotidiana que posa en relleu com sovint són les dones, a través de gestos de cura i afecte, les que sostenen el benestar col·lectiu.
Sobre les dones vol esdevenir també un espai viu de trobada amb converses, visites guiades i accions participatives. També respon a la voluntat de Photo Km0 de descentralitzar la fotografia i portar exposicions a municipis fora dels grans circuits culturals, acostant la creació contemporània a nous contextos.