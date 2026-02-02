CULTURA
El documental 'Joana' emociona Riudoms amb un homenatge a les cuidadores d’ELA
Més de 500 persones omplen el Teatre Casal en l’estrena d’un relat íntim sobre l’amor, la resiliència i la vida al costat de l’ELA
Més de 500 persones van omplir aquest diumenge el Teatre Casal Riudomenc per assistir a l’estrena del documental 'Joana', una producció impulsada per l’associació Swim for ELA que posa el focus en una de les realitats més invisibilitzades de la malaltia: la de les persones cuidadores. El públic es va emocionar amb un relat proper i honest que parla d’amor, coratge i convivència amb l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
L’acte presentat per la periodista Mercè Veciana i el nedador Jordi Cervera va comptar amb les actuacions de dues corals riudomenques, la Coral Bona Lluna i la Coral Ginesta i va finalitzar amb l’actuació del centre de dansa By Estudi. Entre el nombrós públic assistent cal destacar la presència de l’alcalde de Riudoms, Ricard Gili, l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, regidors, diputats i el Rector de la URV, Josep Pallarès, que no es van voler perdre l’estrena.
El film retrata el dia a dia de Joana Bono, filla de Riudoms, cuidadora i dona de Siscu Morell, diagnosticat d’ELA fa cinc anys. A través de la seva mirada, el documental mostra com el diagnòstic transforma no només la vida del pacient, sinó també la de tot el seu entorn més proper. «Sempre dic que ens van diagnosticar a tots dos», explica la Joana al llarg del metratge, reivindicant el paper clau —i sovint silenciat— de les persones cuidadores.
'Joana' és el segon documental dirigit per Ester Borrull de Xes Produccions que ha estat coproduït conjuntament amb Daniel Villanueva d’ECIR Films, guanyador de dos premis Goya i nominat als Oscar. Després de donar veu l’any passat a les persones amb ELA a través de la història del mateix Siscu Morell, aquest nou treball aprofundeix en l’impacte emocional i físic de la malaltia en qui acompanya i cuida.
El mar torna a ser el fil conductor del relat, entès com a espai de teràpia, llibertat i respir tant per al pacient com per a la cuidadora. Sense esquivar els moments més durs —com l’ajuda quotidiana en tasques tan bàsiques com pujar escales, vestir-se o afaitar-se—, el documental esdevé també un homenatge a la vida i a l’amor de parella. Un dels moments més colpidors és la immersió de submarinisme que la Joana i el Siscu aconsegueixen fer plegats, agafats de la mà, en una escena que simbolitza la pau, la llibertat i la capacitat de superar obstacles.
Després de veure el documental, la periodista Aina Mallol, també cuidadora de la seva mare malalta d’ELA, va moderar una taula amb la protagonista Joana Bono i la directora Ester Borrull. Van ser vint minuts de preguntes personals, introspectives i que van obrir els ulls a la força invisible que sosté l’ELA. En l’estrena també hi va participar l’artista cambrilenc, David Callau, que va dirigir unes poètiques paraules a la figura de la Joana.
Casats des de fa 30 anys i amb gairebé quatre dècades de vida en comú, la Joana i el Siscu estan al capdavant de l’associació Swim for ELA, que només el 2025 ha recaptat 117.000 euros destinats a la investigació d’aquesta malaltia neurodegenerativa, encara sense cura.
Amb Joana, Swim for ELA i l’equip del documental reivindiquen la necessitat de mirar més enllà del diagnòstic i de reconèixer la tasca imprescindible de les persones cuidadores, que sostenen el dia a dia de la malaltia amb una força sovint invisible, però absolutament essencial. Des d’aquí aprofiten per donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones que ahir van omplir el teatre de Riudoms amb un cant a l’esperança i a l’amor.