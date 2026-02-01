Protesta
Un centenar de persones protesten al Picarany contra la nova línia MAT entre Catalunya i l'Aragó
La plataforma contrària ultima els detalls per presentar al·legacions al projecte mentre recull signatures
Un centenar de persones s'han concentrat al bosc del Picarany, a Almoster (Baix Camp), per escenificar el rebuig envers la nova línia MAT entre l'Aragó i Catalunya.
Durant l'acció s'han recollit signatures de suport a la causa, que s'adjuntaran a les al·legacions que prepara la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya.
La documentació es presentarà tant al Ministeri com al Govern abans del 25 de febrer. Segons l'entitat, dirigir-se a dues administracions ha comportat «molta confusió» per entendre el projecte.
«Hi ha molta opacitat, encara propietaris que no saben que els hi posaran una torre al mig de la finca. Volem donar a conèixer el projecte perquè puguem al·legar el màxim de gent possible», ha afegit Axel Baiget, membre de la plataforma.
La d'aquest diumenge ha estat la primera acció multitudinària que ha impulsat la secció local d'Almoster de la plataforma No a la MAT Aragó – Catalunya. La concentració s'ha fet en un punt pròxim on es planteja la construcció d'una de les torres que es dibuixen en el traçat de la nova línia de molt alta tensió.
Un projecte que topa amb el rebuig de veïns com la Carmina Poblet, qui es mostra preocupada davant l'impacte que pot comportar la construcció d'una infraestructura d'aquestes característiques. «No ens imaginem els camins que tenim al voltant del poble carregat de camions amb grans estructures mentre la nostra canalla passeja pels carrers, va a l'escola i veu que ens convertim quasi en un polígon industrial», ha carregat.
La zona del bosc del Picarany és un dels punts inclosos en el nou recorregut de la MAT, un espai transitat habitualment per senderistes i ciclistes. Alguns, com en Joan Pere Torrell, han adaptat la ruta de diumenge amb els amics per coincidir amb l'acció reivindicativa i adherir-se a la recollida de firmes en contra del projecte. «És la nostra via d'escapament, per nosaltres és salut mental i l'estem cuidant», ha indicat a l'ACN.
Diverses al·legacions en marxa
Davant l'anunci de la nova línia de la MAT, col·lectius, plataformes i entitats del Camp de Tarragona preparen al·legacions per oposar-se al projecte basant-se en criteris mediambientals, agraris i relacionats amb l'impacte paisatgístic de la infraestructura. Una de les al·legacions la presentarà la Vall Sostenible, que inclourà les firmes que s'hagin recollit fins al 15 de febrer. De moment, ja n'acumulen unes 3.000.
A partir d'aquí, el moviment haurà d'esperar que es resolguin les al·legacions, però durant aquest període ha anunciat que prepararà noves mobilitzacions per sumar adhesions en contra de la nova línia de la MAT.
Una nova línia que triplica la potència
La nova línia que planteja Red Eléctrica serà de doble circuit i compartirà la mateixa infraestructura de 180 quilòmetres no lineals. El traçat és -majoritàriament- el mateix que l'actual, si bé en alguns trams es desviarà. És el cas de Marçà -al Priorat- i Alforja -al Baix Camp-, dos termes municipals que la nova línia sí que té previst ocupar.
Alhora, la potència de la infraestructura es multiplicarà per tres respecte a la línia actual i comptarà amb torres que passaran dels 20 i 25 metres d'alçada als 55. En total, 28 municipis de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès quedaran afectats per la línia MAT.