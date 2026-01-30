TEMPORAL
Ports de la Generalitat restableix el funcionament de la balisa verda del port de Cambrils després del temporal
El fort vent va tombar l’estructura, que ja torna a estar operativa un cop finalitzades les tasques de reparació
Ports de la Generalitat ha completat aquest divendres els treballs de reparació perquè la balisa verda del port de Cambrils torni a funcionar amb normalitat, després que les fortes ratxes de vent registrades dissabte passat provoquessin la caiguda de l’estructura sobre l’escullera del dic.
La balisa està situada a l’extrem del dic de recer del port de Cambrils, on no hi ha cap zona de passeig per a vianants. El fort vent del dissabte, 24 de gener, va provocar que l’estructura de la balisa es descollés de l’ancoratge on estava col·locada, quedant tombada sobre l’escullera. Segons les dades registrades per l’anemòmetre instal·lat a la mateixa balisa, l’estructura va patir ratxes de vent de 103 km/h. Després de l’incident, l’Administració portuària, seguint el protocol habitual, va comunicar el mateix dissabte, la incidència a Puertos del Estado, organisme competent en senyalització marítima, i a tota la comunitat portuària.
Dilluns al matí, un equip tècnic iniciava els treballs de desmuntatge de l’equip d’abalisament, comprovant que l’estructura històrica de la balisa estava bé.
La reparació es va iniciar ahir. Una operativa que ha requerit la intervenció d’una grua de 300 tones, ubicada a l’esplanada del varador en coordinació amb el Club Nàutic. Amb la grua es va elevar la màquina retroexcavadora de l’esplanada del varador al dic de recer. Després, la retroexcavadora va reubicar l’estructura de la balisa al seu lloc. Un cop col·locada l’estructura, es van reforçar els ancoratges del dispositiu.
Finalment, aquest matí, s’ha instal·lat una llanterna nova a la balisa, i després s’ha comunicat a Puertos del Estado la baixa de la incidència, i que la balisa està operativa de nou. Tal com estava previst l’estructura de la balisa es repintarà a la primavera dins de les accions de manteniment previstes als ports per al 2026.