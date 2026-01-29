LABORAL
La plantilla de l’Ajuntament de Cambrils exigeix mesures immediates davant el «col·lapse» de RR.HH.
Aquest divendres els treballadors duran a terme una concentració silenciosa de protesta a l’interior del Ple municipal
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), juntament amb els sindicats CCOO i UGT, la Junta de Personal, el Comitè d’Empresa i la representació sindical dels Patronats i Organismes Autònoms de l’Ajuntament de Cambrils, han denunciat «la situació insostenible» que pateix el departament de Recursos Humans i l’absència de respostes per part de l’equip de govern.
Després de mesos de negociació i trobades amb responsables polítics i tècnics, el CSIF constata que «hi ha indicis clars que ens porten a pensar que els acords assolits al Comitè de Vaga del desembre passat no es compliran i que la negociació col·lectiva es veu greument afectada per la manca de diligència i bona fe del govern».
«La situació ha arribat a un punt crític, amb un col·lapse estructural del departament que repercuteix negativament en les condicions laborals de la plantilla i en el servei públic que rep la ciutadania», afegeixen en un comunicat.
CSIF exigeix, amb suport de la resta de representacions sindicals, demanen la dimissió o cessament immediat de la regidora de Recursos Humans, Mar España, per la seva manca de lideratge.
Una altra de les seves reivindicacions és la revocació de les competències en matèria de Recursos Humans atribuïdes al responsable tècnic (TAE A1), davant la falta de resultats estructurals després de més de tres anys.
Per aquest divendres, la plantilla, liderada per CSIF, durà a terme una concentració silenciosa de protesta a l’interior del Ple municipal i la finalitzaran al Hall de l’Ajuntament.