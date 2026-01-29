URBANISME
Cambrils posa en marxa la remodelació integral de l’avinguda Baix Camp
El projecte transformarà l’antiga N-340 en un passeig arbrat amb una gran illa central de vianants
L’Ajuntament de Cambrils iniciarà la setmana vinent les obres de remodelació integral de l’avinguda Baix Camp amb els treballs previs de senyalització, seguretat, trasllat de materials i replanteig de l’obra. L’actuació afectarà el tram comprès entre l’avinguda Vidal i Barraquer i la rotonda de la cruïlla amb la carretera de Montbrió, on es crearà un passeig arbrat amb una gran illa central destinada als vianants. Les obres, adjudicades a l’empresa Tecnofirmes per un import d’1,3 milions d’euros, tindran una durada prevista de vuit mesos.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein; el regidor d’Obra Pública, Jose Angel Garcia, i la regidora del barri de l’Eixample, Natalia Pleguezuelos, es van reunir ahir amb les associacions veïnals de l’Eixample, el Barri Antic i la Parellada i els diferents establiments de l’avinguda per explicar amb transparència les afectacions de mobilitat de les obres, escoltar les inquietuds de representants assistents i agrair la seva col·laboració durant tot el procés.
La reunió també va comptar amb la participació de l’empresa adjudicatària de les obres, el cap del Departament d’Obra Pública de l’Ajuntament, Víctor Pujol; l’arquitecte tècnic, Pere Amorós; el cap de la Policia Local, Carles Besora; el sergent responsable de la Unitat de Mobilitat, Joan Lluís Casas, i la tècnica de mobilitat de l’empresa municipal Aparcam, que han donat detalls de les diferents fases de les obres i de les rutes alternatives de circulació.
Es tracta d’una obra de gran envergadura, tant per la seva inversió i durada com per l’impacte que tindrà sobre una zona d’alta densitat residencial i una de les principals artèries de mobilitat del municipi. Per això, des de l’Ajuntament es mantindrà una comunicació constant i planificada per informar de l’evolució de cada fase i els canvis que es puguin produir.
El projecte segueix la secció de la rambla ja executada, amb una rotonda intermitja, i completa el procés d’integració a la trama urbana de l’antiga N-340. L’amplada dels carrils de circulació de vehicles es mantindrà fixa al llarg de tot el recorregut, mentre que les voreres i els parterres de la coca central varien per adaptar-se a l’amplada de la via.
El desnivell que hi ha actualment davant de l'Ermita de la Verge del Camí s'absorveix amb parterres inclinats enjardinats, escales i rampa amb el recorregut adaptat. A més, per reduir la velocitat, es construirà una plataforma única a la zona de la rotonda i en els dos passos de vianants intermitjos que hi ha. Pel que fa a la il·luminació, el projecte preveu la instal·lació d’un nou enllumenat al passeig central i la substitució dels fanals de les voreres laterals.
Des que l’antiga N340 es va traspassar a l’administració municipal, amb la posada en marxar de la variant de l’autovia de l’A7, s’han portat a terme diversos projectes d’integració a la trama urbana. Aquest tram de l’avinguda Baix Camp és l’únic que continuava tenint la configuració de via ràpida, separant físicament dos barris fortament consolidats i poblats de Cambrils: l’Eixample i la Pallissa.