Gastronomia
La històrica pastisseria de Riudoms viral pels seus croissants gegants: guanyadora de la Fava de Cacau
La pastisseria, amb botiga a Reus, ha tornat a ser inclosa en la llista de les millors pastisseries de Catalunya
La pastisseria Xocosave, amb seu a Riudoms i una botiga al carrer Sant Joan de Reus, ha tornat a ser inclosa en la llista de les millors pastisseries de Catalunya, guanyant la Fava de Cacau 2026 per setè any consecutiu. El guardó, un dels més prestigiosos del sector, es va entregar durant la gala que va tenir lloc aquest cap de setmana a Sant Vicenç dels Horts, en el marc de la Mostra Internacional de Pastisseria.
D’aquesta pastisseria, per exemple, s’han fet virals els seus croissants XXL, que arrasen a les xarxes socials per la seva mida gegant. La pastisseria ofereix una àmplia gamma de sabors dels seus croissants, des dels clàssics de mantega i xocolata fins a combinacions especials com Kinder Bueno, Oreo o Baileys, passant per cremosos de mascarpone i cheesecake, i versions de fruita com plàtan amb xocolata o mango.
A més dels croissants, la pastisseria, fundada el 1880, també s’ha fet famosa pels seus panettones artesans, que el 2020 van ser reconeguts com els millors d’Espanya, i per obtenir un Solete Repsol aquell mateix any. També destaquen les seves coques i un servei de càtering que porta la rebosteria a esdeveniments familiars i corporatius.
A més de Xocosave, altres pastisseries tarragonines han estat reconegudes amb la Fava de Cacau 2026. Entre elles es troben Dolços Alemany 1912 (Amposta), Cal Jan (Torredembarra), Bahía (L’Ampolla), Larrosa (Flix), Confiteria Padreny (Reus), Peralta Pastissers (Tortosa), Rossana (Calafell) i L’Obrador (El Vendrell).