CARNAVAL
Cambrils amplia el Carnaval amb un nou vespreig musical a la plaça del Pòsit
La ciutat viurà quatre dies de festa, rues multitudinàries i actes populars del 13 al 17 de febrer
El Carnaval de Cambrils fa un pas endavant aquest any amb la incorporació d’un nou vespreig musical a la plaça del Pòsit, que se suma a un programa consolidat de quatre dies de festa, música i espectacle. L’Ajuntament i la Colla Jove han presentat una edició que es desplegarà del 13 al 17 de febrer i que tornarà a omplir els carrers de disbauxa i participació.
El programa s’obrirà divendres 13 de febrer amb l’arribada del rei Carnestoltes i un espectacle de carrer de la companyia Alea Teatre, que donarà el tret de sortida a la festa amb animació i focs d’artifici de baixa intensitat. La comitiva recorrerà el passeig Albert fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la inauguració oficial del Carnaval i la tradicional festa de confeti.
Un dels plats forts arribarà dissabte 14 de febrer amb la Rua de Carnaval, que a partir de les 17.30 hores aplegarà més de 1.600 participants, repartits en 14 colles i 13 carrosses. La rua sortirà del passeig Albert i finalitzarà a la plaça de l’Ajuntament. A la nit, el pavelló 2 del Palau d’Esports acollirà la festa de Carnaval amb el grup de versions Els Amics de Manel i DJ Dimuca, una celebració oberta a tots els públics amb entrada gratuïta i control d’accés.
Diumenge, la plaça del Pòsit es convertirà en l’epicentre de la jornada amb activitats familiars al matí i, a partir de les 16 h, el nou vespreig Happy Beats amb DJs, organitzat conjuntament amb la Colla Jove, que estrena format per allargar la festa durant la tarda.
El Carnaval es tancarà dimarts 17 de febrer amb l’Enterrament de la Sardina. La comitiva sortirà del Centre Cultural fins a la plaça del Setge, amb l’acompanyament de la Colla de Diables Cagarrieres, on tindrà lloc la cerimònia de comiat del Carnestoltes, la crema de la sardina, una carretillada final i focs d’artifici. La jornada acabarà amb una sardinada popular amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors.