SUCCESSOS
Reoberta la C-44 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant després d'un xoc amb dos ferits lleus
Un dels conductors implicats era d'edat avançada i ha quedat atrapat a l'interior del vehicle que ha bolcat durant l'accident
Dues persones han resultat ferides lleus després de patir un accident de trànsit a la C-44 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Els fets han passat a les 08.16 hores al punt quilomètric 10. Els Bombers han enviat fins allí tres dotacions terrestres i el Sistema d'Emergències Mèdiques també s'ha desplaçat.
Com a conseqüència de la topada, un dels vehicles ha quedat bolcat al mig de la calçada. El seu conductor, d'edat avançada, no podria sortir del vehicle, per la qual cosa ha estat rescatat pels Bombers.
Els bombers han estabilitzat el vehicle i després han procedit a l'extracció del conductor. Els dos conductors implicats han resultat ferits lleus, segons les primeres informacions.
La C-44 ha estat tallada al trànsit en ambdós sentits des de les 08.16 hores fins les 09.45 hores. Els Mossos d'Esquadra donaven pas alternatiu.