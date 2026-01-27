ECONOMIA
Cambrils projecta un pla d’inversions esportives de més de 2,6 milions d’euros per al 2026
La construcció d’una carpa esportiva a Vilafortuny i les millores a pavellons i piscines centren les actuacions previstes
L’Ajuntament de Cambrils impulsarà durant el 2026 un Pla d’Inversions en equipaments esportius que supera els 2,6 milions d’euros, amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions municipals, resoldre mancances històriques i garantir espais més segurs, accessibles i sostenibles per a la pràctica esportiva. Més de la meitat del finançament prové d’altres administracions i programes supramunicipals, com la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els fons Next Generation.
Una de les actuacions amb més impacte serà la construcció d’una carpa poliesportiva a Vilafortuny (Mas Clariana), considerada una de les inversions més esperades. El pla també preveu intervenir a la coberta del Pavelló 2 i de la piscina coberta per solucionar definitivament els problemes de goteres, uns equipaments inaugurats l’any 1995 que necessiten millores estructurals.
En paral·lel, el consistori ha fet balanç de les actuacions del 2025, com la renovació de la coberta del Pavelló 1, finalitzada al setembre. Tot i algunes goteres puntuals posteriors, l’empresa adjudicatària ha realitzat diverses reparacions, i les últimes incidències detectades ja han estat solucionades, a l’espera d’una nova prova d’estanqueïtat.
El Pla d’Inversions inclou també millores als camps de futbol —amb renovació de la gespa artificial als camps 2 i 3—, nova il·luminació a la Zona Esportiva Nord, la construcció d’un Bike Parc, una grada metàl·lica a la pista d’atletisme, la instal·lació de plaques solars al pavelló municipal i actuacions als vestuaris.
Dins d’aquest conjunt d’actuacions, destaca també la futura construcció del nou Pavelló Poliesportiu a la Zona Esportiva Nord. Els equips tècnics municipals estan ultimant el projecte executiu amb la previsió de licitar les obres durant el segon semestre de l’any.
La regidora d’Esports, Gemma Balanyà, ha remarcat que el pla «reforça el compromís del consistori amb l’esport, la salut i la cohesió social», mentre que l’alcalde, Oliver Klein, ha assegurat que «Cambrils juga fort en l’esport, amb un full de ruta clar i unes inversions pensades per donar resposta a les necessitats actuals i futures de clubs i usuaris».