SOCIETAT
Les darreres pluges omplen el pantà de Riudecanyes fins al punt de sobreeiximent
Els regants traslladen al CECAT la possibilitat que s'aboqui aigua a la riera i els ajuntaments emeten avisos
El pantà de Riudecanyes es troba pràcticament a punt de sobreeixir després dels episodis de pluja dels últims dies. La Comunitat de Regants ha avisat el CECAT d'aquesta possibilitat, un cop l'aigua ha assolit ja el cotat 219,30, d'una màxima de 219,50. La previsió, si es manté la quantitat d'aigua que hi continua entrant, és que acabi sobreeixint al llarg de les pròximes hores.
La intensitat dels cops de vent durant aquest dilluns al matí també ha ajudat a generar onades i desembassar aigua a la riera. Per aquest motiu, els regants han demanat el CECAT que avisi els municipis aigües avall (Riudecanyes, Montbrió del Camp, Cambrils i Mont-roig del Camp) perquè tanquin punts baixos i accessos al curs fluvial.
Ajuntaments com el de Riudecanyes, en aquest sentit, ja han emès un ban informant la població i demanant «màxima precaució» davant l'elevat nivell del pantà i de la possibilitat de desembassaments o entrades sobtades d'aigua a la riera, «fins i tot de manera inesperada» per l'efecte del vent i les onades. El consistori ha aconsellat no acostar-se a la llera ni als punts baixos, evitant-hi qualsevol activitat, i ha declarat tancats tots els guals, accessos i zones inundables davant un possible augment sobtat del cabal i el risc que això pot suposar per a les persones.