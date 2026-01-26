CULTURA
Els Tres Tombs tornen a Cambrils amb més d'un centenar de cavalls
La jornada va celebrar-se després de suspendre's el passat diumenge per les condicions meteorològiques
Els Tres Tombs van retornar aquest diumenge a Cambrils en una jornada de commemoració de la història agrícola del municipi. Més d’un centenar de cavalls van passar pels carrers del municipi, iniciant la ruta des del carrer Hospital, direcció carrer Verge del Camí i finalitzant amb la benedicció dels animals al davant del pati de l’Ermita. Les tradicionals voltes s’haurien d’haver dut a terme el passat diumenge 18 de gener, però la meteorologia ho va impedir. Finalment, s’han dut a terme sense incidències i amb la participació de diverses hípiques del municipi i la demarcació, juntament una banda musical.
Entre les participants, van destacar les cambrilenques Castells i Santiago, amb cavalls ensinistrats vestits de forma elegant. La comitiva s’ha completat amb diversos carruatges i la participació de ponis. «És molt més que una celebració popular, són una expressió de la nostra identitat i del vincle de Cambrils amb el món agrícola», indicava l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein. Diumenge passat, la programació del ball de l’Orquestra va celebrar-se amb normalitat tot i les circumstàncies meteorològiques.
«Mantenir viva aquesta tradició, fins i tot en condicions meteorològiques adverses, és una mostra del compromís de la ciutat amb el seu patrimoni cultural», ressaltava el batlle.
Tradició
La festivitat va iniciar a les 9 del matí, amb el tradicional esmorzar previ a la desfilada de carruatges dut a terme a la Cooperativa de Cambrils. També va prendre protagonisme la 19a Edició de la Trobada d’Intercanvi de plaques de Cava, amb desenes de persones participants en l’adquisició de les noves plaques per aquest 2026. La Cooperativa també va vendre durant tot el matí el tradicional Tortell de Sant Antoni.
La festa d’aquest cap de setmana ha permès als centenars d’assistents de la desfilada veure el passat agrícola recuperat al municipi, amb carruatges històrics que han tornat a passejar en una nova edició.