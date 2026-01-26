SALUT
Cambrils incrementa el manteniment d’equipaments per posar fi a la legionel·la
El consistori augmentarà la neteja i millorarà les instal·lacions municipals per evitar riscos a la salut dels usuaris
L’Ajuntament de Cambrils incrementarà els treballs de prevenció, neteja i manteniment dels equipaments municipals per eliminar la legionel·la, un bacteri que anteriorment ja va causar problemes a la localitat.
El consistori dedicarà més de 31.300 euros, executats a través de la Diputació de Tarragona, al control del germen amb tres línies d’actuació, que s’han enfocat en l’anàlisi de les quantitats del bacteri que actualment hi ha al municipi, la desinfecció de les instal·lacions i el seguiment dels sistemes municipals que puguin recaure en la seva propagació.
Les mesures aplicades pel consistori preveuen «assolir el compliment de la normativa» en qüestions higièniques i de control sanitari d’algunes de les equipacions municipals, especialment les esportives, que anteriorment ja havien presentat problemes amb el bacteri.
Altres edificis que també rebran un seguiment continuat seran els edificis destinats a l’atenció de persones, així com instal·lacions a l’aire lliure com ara sistemes de reg en aspersió en jardins municipals i fonts ornamentals, que poden funcionar com a transmissor de la legionel·la.
Les intervencions plantejades per l’Ajuntament s’adaptaran a cadascun dels equipaments, iniciant amb un pla general d’anàlisi de mostres anual. Altres actuacions previstes pel consistori seran la implantació d’un sistema de recompte de legionel·losi a la localitat, el control de l’aigua, la conservació de les mostres i l’aplicació de criteris d’interpretació dels resultats analítics. Totes se situen dins el Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la (PPCL).
Casos anteriors
Algunes de les instal·lacions van patir afectacions anteriorment a causa del bacteri. Les dutxes del Pavelló Municipal de Cambrils es van tancar el passat mes d’octubre del 2024.
Les instal·lacions van romandre tancades durant més d’un mes després de detectar nivells baixos de legionel·losi i actuar en una intervenció «ràpida i d’urgència». En aquell primer cas, es va actuar amb productes químics per l’eliminació del bacteri després d’un estudi de l’aigua dels equipaments.
L’any 2018 també van detectar-se casos al Pavelló Municipal, on es va detectar la legionel·la després d’una acumulació d’aigua. Municipis com Salou, Reus o Valls també van haver d’eliminar el bacteri el mateix any.
Ara el municipi cambrilenc aplicarà control i anàlisi continuada amb l’objectiu d’erradicar la legionel·la a totes les instal·lacions municipals. Cada instal·lació tindrà el seu propi registre específic, seguint la normativa actual sobre el control del bacteri.