Mobilitat
Una usuària de Falset, afectada per la incidència de l'R-15: «M'han portat fins a Reus per poder arribar a Barcelona»
Resignats i conformats, els passatgers agafaven aquest migdia el regional des de l'estació de la capital del Baix Camp
La incidència de l'R-15 entre Riba-roja d'Ebre i Reus, tram que s'ha de fer amb autobús, ha perjudicat la Maria Isabel, veïna de Falset, que s'ha trobat a l'estació de Marçà sense poder agafar el regional per desplaçar-se fins a Barcelona.
Tot i que Renfe ha habilitat el servei d'autobús en el tram afectat, la passatgera explica que ha hagut de recórrer a una amiga perquè la portés amb cotxe fins a Reus des d'on ha pogut agafar el tren. "Vaig a un curs, m'hauria perjudicat un munt, però és el que hi ha", ha dit resignada.
Les andanes de Reus estaven buides aquest divendres al migdia i eren pocs els que compraven bitllets. Després de dos dies sense trens, alguns dels viatgers es mostraven conformats, altres entenien els motius de l'aturada.