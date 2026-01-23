Diari Més

Una usuària de Falset, afectada per la incidència de l'R-15: «M'han portat fins a Reus per poder arribar a Barcelona»

Resignats i conformats, els passatgers agafaven aquest migdia el regional des de l'estació de la capital del Baix Camp

Un usuari pujant a l'R-15 a l'estació de Reus que es dirigia cap a Barcelona en la jornada de la represa del servei ferroviari.ACN

Un usuari pujant a l'R-15 a l'estació de Reus que es dirigia cap a Barcelona en la jornada de la represa del servei ferroviari.ACN

La incidència de l'R-15 entre Riba-roja d'Ebre i Reus, tram que s'ha de fer amb autobús, ha perjudicat la Maria Isabel, veïna de Falset, que s'ha trobat a l'estació de Marçà sense poder agafar el regional per desplaçar-se fins a Barcelona

Tot i que Renfe ha habilitat el servei d'autobús en el tram afectat, la passatgera explica que ha hagut de recórrer a una amiga perquè la portés amb cotxe fins a Reus des d'on ha pogut agafar el tren. "Vaig a un curs, m'hauria perjudicat un munt, però és el que hi ha", ha dit resignada.

Les andanes de Reus estaven buides aquest divendres al migdia i eren pocs els que compraven bitllets. Després de dos dies sense trens, alguns dels viatgers es mostraven conformats, altres entenien els motius de l'aturada.

