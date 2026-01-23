MUNICIPAL
La Casa de la Festa de Cambrils serà gestionada per l'Ajuntament i les entitats
El conveni per a la gestió compartida tindrà una durada de 4 anys, prorrogables fins a 4 anys més
El govern municipal de Cambrils ja ha aprovat el conveni per a la gestió compartida de la Casa de la Festa entre l’Ajuntament i les entitats festives inscrites al registre municipal, per un període de 4 anys, prorrogables fins a 4 anys més. A partir de la signatura de l’acord de col·laboració, les entitats festives ja poden començar a fer ús de l’edifici, que properament s’equiparà amb el mobiliari necessari, com ja s’ha previst al pressupost d’aquest 2026.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha afirmat que el conveni «és un pas important» perquè «per primera vegada les entitats festives de Cambrils disposin d’un espai realment pensat per les seves necessitats, que permet reunir-se, assajar, formar-se i compartir projectes, i que dignifica i reconeix la funció que fan en la vida cultural i social del municipi».
L’alcalde ha explicat que s’ha fet un esforç per escoltar les entitats i donar resposta a una demana històrica, amb voluntat que aquest espai sigui viu, útil i compartit. «Aquest conveni reflecteix una manera de treballar basada en la confiança, el diàleg i la corresponsabilitat i reforça el compromís d’estar al costat de les entitats perquè puguin continuar fent créixer les festes i tradicions que defineixen la nostra identitat com a poble», ha conclòs Oiver Klein.
En la mateixa línia, el regidor de Festes, Alfredo Clúa, ha afirmat que cal donar suport a la cultura popular i festiva, oferint a les entitats espais adequats perquè puguin disposar d’una seu social i dur a terme les seves activitats.
El regidor també ha destacat la importància de fomentar la participació ciutadana i la correponsabilitat en la gestió dels equipaments i ha afirmat que la Casa de la Festa es convertirà en un espai de trobada, relació i participació col·lectiva de promoció i protecció del patrimoni festiu, alhora que ajudarà a dinamitzar i cohesionar la zona del barri antic.
Les entitats incloses al conveni són la Colla de Diables Cagarrieres, la Colla de Diables Els Cagarrieres, la Colla Gegantera Tota l’Endenga, el Ball de Bastons de Cambrils, l’Associació Cop de Cap Timbalers de Cambrils i els Amics de la Sardana.
Equipament
La Casa de la Festa està formada per un edifici, el pati i la zona de serveis. L’edifici disposa d’una sala diàfana, tres habitacions a planta baixa i tres sales a l’altell. A més, disposa d’un annex amb dos serveis i un gran espai exterior dividit en un pati a l’entrada i un altre a la zona de serveis.
La sala diàfana s’utilitzarà per assajos i com a sala polivalent per a poder realitzar diferents actes, mentre que els patis exteriors també es podran fer servir com a espai d’assaig i per a la realització d’actes i trobades. Per altra banda, les habitacions de la planta baixa i les sales de l’altell funcionaran com zona de magatzem de les diferents entitats.
Amb aquest conveni, es crea una comissió de gestió i seguiment formada per representants municipals i un/a representant de cada entitat. Les seves funcions són proposar el calendari anual d’ús i distribució horària dels espais entre les entitats, donar el vist i plau a les activitats extraordinàries que s’hi puguin portar a terme i fer la coordinació corresponent, realitzar el seguiment del manteniment de l’equipament i gestionar les incidències de qualsevol tipus, i adoptar decisions sobre qüestions ordinàries de gestió de l’ús de l’espai.