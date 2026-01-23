URBANISME
Cambrils reforça els serveis del passeig marítim amb quatre lavabos adaptats
Els nous mòduls fixos milloraran l’accessibilitat i complementaran els banys de temporada de les guinguetes
L’Ajuntament de Cambrils tirarà endavant la instal·lació de quatre nous lavabos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al passeig marítim. El projecte, ja aprovat definitivament, preveu la col·locació de mòduls fixos i operatius durant tot l’any, amb l’objectiu de millorar els serveis públics i garantir una major accessibilitat tant per a la ciutadania com per als visitants.
El pressupost màxim per la fabricació dels mòduls, la instal·lació i l’adaptació de l’entorn és de 306.423 euros i el termini d’execució dels treballs és de 2 mesos. Després de la licitació i l’adjudicació, la previsió és que els treballs es puguin portar a terme durant la primavera.
Els lavabos s’ubicaran a les àrees enjardinades que limiten amb el passeig marítim, estaran integrats a l’entorn, disposaran d’una passera pavimentada degudament adaptada i connectada amb el passeig perquè siguin completament accessibles per a tothom, amb una porta abatible cap a l’exterior, els interiors a nivell i l’enllumenat amb làmpades LED i detector de presència. El projecte aprovat defineix els elements, la distribució interior i les dimensions mínimes que hauran de tenir les instal·lacions.
Els dos mòduls prefabricats de ponent s’instal·laran a les platges de l’Ardiaca (Cèsar Martinell) i la Llosa (August Renoir), mentre que els de llevant donaran servei al Cavet (Francisco de Quevedo) i Vilafortuny (Mas Clariana). Cal remarcar que el passeig és una zona molt concorreguda per la pràctica de l’esport durant tot l’any i les noves instal·lacions podran millorar l’experiència.