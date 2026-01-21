SUCCESSOS
Cau un arbre de grans dimensions enmig de la línia R5 a l'Argentera
Com la circulació de trens està tallada a tota Catalunya per l'accident a Gelida, no ha provocat cap afectació extra
Els Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí en la retirada d'un arbre de grans dimensiones a les vies del tren a l'Argentera (Baix Camp). L'arbre hauria caigut a causa del temporal Harry que ha deixat fortes precipitacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant els últims dies.
L'avís l'han rebut a les 05.35 hores i s'han desplaçat fins a cinc dotacions terrestres per gestionar la retirada. Els Bombers han procedit a talar l'arbre per parts per poder treure'l de les vies.
El fet que la circulació de trens estigui tallada des de primera hora a tota Catalunya, a conseqüència de l'accident mortal a Gelida, no ha suposat cap més afectació extra.
Els Bombers han treballat des de dilluns en diferents serveis arran del temporal, entre ells inundacions de baixos i caiguda d'arbres.