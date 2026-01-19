Gastronomia
Riudoms premia el fricandó a foc lent
Dissabte passat es va celebrar el Concurs popular de fricandó, amb deu concursants que van presentar les seves versions d’aquest plat amb tanta tradició al territori
La cuina no vol presses. Aquesta és la màxima de Mercè Soto, la riudomenca que el passat dissabte es va emportar el premi al Millor gust del Concurs de Fricandó que organitza la Secció de Gastronomia del Centre d’Estudis Riudomenc Arnau de Palomar (CERAP) i l’Ajuntament. La fórmula que la va fer guanyadora, però, té algun altre secret. «Per començar, sempre trio la llata de vedella, que és la més tendra», explicava. Després enumerava la resta d’ingredients –ceba, tomacons, conyac, vi blanc, moixernons, caldo…– i un toc final que, possiblement, va ser la clau de l’èxit: «Sempre ho poso al forn, a 120- 130 graus, i ho vaig sacsant perquè s’acabi de lligar tot». Del seu fricandó el jurat en va reconèixer l’acompanyament, la qualitat de la carn, com de ben lligada estava la salsa i, per descomptat, el seu sabor.
Amb ella, van recollir també els seus premis Vilma Aguerre, guanyadora del reconeixement a la millor presentació per un plat amb tocs gaudinians del qual el jurat en va destacar el concepte artístic; i Joel Cruz, que va convèncer el jurat amb un plat on dominaven els contrastos de sabors, de colors i una presentació impecable. Tots tres es van proclamar guanyadors del Concurs popular de fricandó que s’emmarca en les V Jornades del Fricandó de Riudoms que es van celebrar el passat cap de setmana.
Aquest any el concurs s’ha superat en nombre de participants respecte a edicions passades, arribant fins a deu aspirants. «Això ens fa pensar que el concurs s’ha consolidat», explicava Ramon Margalef. El responsable de la Secció de Gastronomia recordava que aquesta iniciativa es va posar en marxa poc després de la creació de la Secció, l’any 2018: «Una de les primeres activitats que vam impulsar va ser una consulta popular per triar el plat més característic del poble, i la nostra sorpresa va ser que va resultar guanyador el fricandó, amb molts vots de diferència respecte al segon, que va ser el bacallà de Quaresma».
Enguany, les Jornades del Fricandó de Riudoms han tingut com a convidat el xef Moha Quach, del restaurant El Terrat de Tarragona, que es va acostar al poble per oferir una lliçó magistral presentant una recepta de fricandó amb un toc de romesco.