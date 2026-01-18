Successos
Rescaten els ocupants d'un vehicle bloquejat a la riera de l'Alforja
Es tracta d'una de les 60 actuacions dels Bombers a la Regió d'Emergències de Tarragona des que ha iniciat l'episodi de pluges
Un vehicle ha quedat bloquejat aquest matí a la riera de l'Alforja a causa de l'episodi de pluges que afecta aquest cap de setmana a gran part de Catalunya. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 11.08 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions terrestres.
Un cop allà, els efectius han assegurat el cotxe i han ajudat un dels tres ocupants a sortir. Amb les pinces, han engegat el vehicle perquè el puguin treure. Cap persona ha resultat ferida durant l'incident.
Es tracta d'una de les 60 actuacions dels Bombers a la Regió d'Emergències de Tarragona des que ha iniciat l'episodi i fins a les 12 h d'aquest diumenge.
En total, el telèfon d'emergències ja suma prop de 550 trucades, amb el Vallès Occidental (59), el Tarragonès (36) i la Noguera (31) com les comarques amb més avisos.