SEGURETAT
La Policia Local de Cambrils crea una unitat policial amb drons per reforçar la seguretat
La nova Unitat Policial donarà cobertura a dispositius especials, actes multitudinaris i la vigilància d’espais públics
La Policia Local de Cambrils ha fet un pas endavant en la modernització dels seus recursos amb la creació de la Unitat Policial de Suport Aeri (UPSA), una nova unitat operativa equipada amb drons que permetrà reforçar les tasques de vigilància, control i suport policial al conjunt del municipi.
Aprofitant les capacitats tècniques de les aeronaus no tripulades, aquesta unitat neix amb l’objectiu de donar suport en diferents àmbits operatius, com ara la seguretat ciutadana, el control d’esdeveniments multitudinaris, la vigilància d’espais públics i la participació en dispositius especials que requereixin una visió aèria immediata i precisa.
La Unitat Policial de Suport Aeri estarà integrada per comandaments i agents específicament formats i habilitats per a la conducció de drons, garantint així el compliment de la normativa vigent i un ús professional i segur d’aquesta tecnologia.
El regidor de Seguretat i Mobilitat, Antonio Martínez, ha explicat que la incorporació d’aquesta nova unitat dins del cos de la Policia Local de Cambrils suposa «una mesura estratègica orientada a reforçar la seguretat ciutadana, millorar l’eficiència operativa dels serveis policials i adaptar el cos als nous reptes tecnològics en l’àmbit de la seguretat pública». En aquest sentit, el regidor ha afirmat que la iniciativa «situa Cambrils en la línia de les policies locals que aposten per la innovació com a eina clau per a la prevenció i la resposta policial».