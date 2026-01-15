SOCIETAT
Unió de Pagesos anuncia tractorades la setmana vinent per denunciar els incompliments al sector
Segons s'ha informat, al Baix Camp serà dilluns i dijous l’AP-7 a Amposta
Unió de Pagesos ha anunciat tractorades dilluns que ve a Riudoms (Baix Camp), dijous a Amposta i l'11 de febrer a Madrid. En el cas de les dues primeres mobilitzacions, es tracta de protestes territorials per denunciar els «incompliments» que segons els agricultors està fent el departament d'Agricultura amb el sector de la fruita seca i l'avellana, però també pel Mercosur. De cara a dijous, l'organització agrària Unió de Pagesos anticipa que el tall seria a l'AP-7 i es podria allargar fins a 48 hores. D'altra banda, i per seguir aixecant la veu contra l'acord de la UE amb el Mercosur, Unió de Pagesos s'unirà a una protesta unitària prevista a Madrid l'11 de febrer.
Les mobilitzacions arriben dies després que els pagesos convocats per Revolta Pagesa aixequessin els talls a diverses carreteres catalanes, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que els va garantir «front comú» de demandes a Madrid i Brussel·les per «minimitzar els efectes adversos» del pacte.