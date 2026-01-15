SUCCESSOS
Tallada l'AP-7 a Mont-roig del Camp per l'incendi d'un camió de palets de plàstic aquesta matinada
Els fets han passat a les quatre de la matinada en sentit Amposta
L'autopista AP-7 es troba tallada en sentit sud per un incendi en un camió, que s'ha produït aquesta matinada al terme municipal de Mont-roig del Camp. Els Bombers han rebut un avís a les 04.33 hores i s'han desplaçat amb quatre unitats terrestres fins al quilòmetre 274, on ha tingut lloc l'incident.
Segons explica Bombers, el foc ha cremat parcialment el remolc que transportava palets de plàstic. El cos d'emergències ha actuat ràpid per evitar que l'incendi es propagués a la tractora. L'incendi hauria començat en una roda i s'ha propagat de forma ràpida.
Els bombers han fet tasques d'extinció amb aigua per evitar la propagació de l’incendi a la tractora. També han segellat amb escuma la zona de l'incendi i han tallat part del remolc amb la radial per remoure la càrrega i assegurar l’extinció. Tot i l'espectacularitat de l'incendi no hi ha hagut ferits.
A causa de l'incendi la calçada de l'AP-7 ha quedat afectada i estroba tallada la circulació en sentit sud. Els Mossos d'Esquadra fan desviaments cap a l'A-7 des de Cambrils. De moment, Trànsit no té cap previsió de quan es podrà reobrir l'AP-7 al trànsit.