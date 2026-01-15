POLICIAL
La Policia Local de Cambrils incorpora pistoles Taser per reforçar la seguretat en intervencions de risc
Els nous dispositius ampliaran els recursos per actuar en intervencions de risc amb més seguretat per a agents i ciutadania
La Policia Local de Cambrils ha incorporat dispositius conductors d’energia, coneguts com a Taser, per disposar d’una eina intermèdia en situacions d’alta tensió, especialment en intervencions amb persones agressives o armades, i millorar la capacitat de resposta del cos policial.
Aquesta incorporació permetrà disposar d’un recurs no letal que contribueix a reduir l’ús de la força física i minimitzar el risc de lesions tant per a la ciutadania com per als propis agents policials, especialment en intervencions amb persones agressives, alterades o armades amb objectes contundents.
Els dispositius Taser seran utilitzats exclusivament per agents degudament formats i acreditats, que han rebut una formació específica tant en l’ús tècnic de l’equipament com en els protocols d’actuació, criteris de proporcionalitat i respecte als drets fonamentals. El seu ús estarà regulat per protocols interns estrictes i sota els principis de necessitat, idoneïtat i proporcionalitat.
L’adquisició d’aquest material s’emmarca dins de l’estratègia de la Policia Local de Cambrils d’actualització dels mitjans operatius, adaptant-se als nous reptes en matèria de seguretat i apostant per eines que incrementin l’eficiència policial i la protecció de la ciutadania.
El regidor de Seguretat, Antonio Martínez, ha afirmat que amb aquesta mesura, l’Ajuntament de Cambrils reafirma el seu compromís amb una seguretat moderna, professional i orientada a la prevenció, reforçant els recursos del cos policial per garantir una resposta eficaç davant situacions complexes.