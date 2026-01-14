VIRAL
El poble de Tarragona que té l'escapada més buscada pels espanyols
L’experiència de spa termal i enoturisme dispara l’interès amb un augment del 42% respecte a l'any anterior
Montbrió del Camp s’ha situat al centre del mapa de les escapades de benestar i gastronomia a la província de Tarragona. L’Escapada Relax amb Spa “Aquatonic” a l’Hotel Termes de Montbrió 4*, combinada amb una experiència enoturística al Montsant, s’ha convertit en una de les propostes més buscades pels espanyols, segons dades recollides per Aladinia, plataforma especialitzada en experiències.
L’estada té lloc a l’Hotel Termes de Montbrió, situat en aquesta vila tranquil·la envoltada de camps d’oliveres i ametllers. El paquet inclou habitació doble, esmorzar i accés al circuit termal Aquatonic, un recorregut de dues hores pensat per afavorir la relaxació i la recuperació física i mental gràcies a les seves instal·lacions d’aigües termals.
L’experiència es completa amb una proposta d’enoturisme al Cellers Baronia del Montsant, un celler ubicat a pocs quilòmetres de l’hotel. La visita comença amb un recorregut en 4x4 per les vinyes per conèixer el territori i el seu paisatge, continua amb una explicació del procés d’elaboració del vi al celler i culmina amb un tast comentat acompanyat d’un aperitiu.
El dia finalitza amb un dinar al restaurant La Fonda del Recó, on es serveix un menú complet maridat amb vins de la zona, tancant una experiència que combina natura, gastronomia i benestar.
Segons Aladinia, aquesta fórmula que uneix spa termal i cultura del vi s’ha consolidat com una de les més atractives per a parelles i persones que busquen una escapada diferent a Tarragona.