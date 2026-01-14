Diari Més

Aturen un vehicle a l'Hospitalet de l'Infant amb 2.000 paquets de tabac valorats en 11.000 euros

Els Mossos van aturar un vehicle que va fer un avançament a gran velocitat

Imatge dels paquets de tabac decomissat.Mossos

Shaila Cid
Els Mossos d'Esquadra han denunciat aquest dimarts un vehicle per portar prop de 2.000 paquets de tabac valorats en uns 11.000 euros. La policia autonòmica va detectar un vehicle que va fer un avançament a gran velocitat, per la qual cosa el van aturar a l'àrea de servei de l'Hospitalet de l'Infant.

Després de la seva identificació van procedir al seu escorcoll. En aquest van localitzar al maleter prop de 2.000 paquets de tabac valorats en uns 11.000 €. Per això van comissar la mercaderies i van denunciar el conductor.

