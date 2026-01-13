SOCIETAT
Cambrils es posiciona com a punt clau per veure l’eclipsi solar total
La Generalitat i l’Ajuntament coordinen els espais i el dispositiu per garantir una observació segura i de qualitat el 12 d’agost
L’Ajuntament de Cambrils i la Generalitat de Catalunya han començat a coordinar la planificació per a l’observació de l’eclipsi solar total previst per al pròxim 12 d’agost de 2026. L’alcalde Oliver Klein, la regidora de Turisme, Patricia de Miguel, i la Policia Local s’han reunit amb la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el seu equip per definir els espais del municipi que oferiran les millors condicions de visibilitat, tenint en compte criteris de seguretat, accessibilitat i capacitat d’acollida.
Durant la trobada s’han analitzat les ubicacions més idònies perquè tant la ciutadania com les persones visitants puguin seguir aquest fenomen astronòmic en les millors condicions possibles. L’alcalde ha remarcat la importància d’anticipar-se a un esdeveniment que generarà un gran interès científic, divulgatiu i turístic, i ha subratllat la necessitat d’oferir una resposta ordenada i de qualitat per evitar situacions de saturació.
Klein ha recordat que es tracta d’un fenomen extraordinari que no es produïa des de fa 121 anys i que convida a compartir l’experiència en família o amb amics, alhora que atraurà molta gent de fora. En aquest sentit, la planificació també inclourà accions de divulgació i sensibilització i la col·laboració amb entitats científiques i educatives per aprofitar l’eclipsi com una oportunitat per apropar l’astronomia a la població i projectar les singularitats de Cambrils.
L’Ajuntament continuarà treballant les pròximes setmanes en la definició del dispositiu i dels punts concrets d’observació, que es faran públics amb antelació. Cal tenir en compte que es preveu una gran mobilització de persones cap a les zones de visibilitat total, especialment perquè l’eclipsi coincidirà amb el pic de les vacances d’estiu i no serà visible completament des de l’àrea metropolitana de Barcelona, fet que incrementarà els desplaçaments cap al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Punts d’observació recomanats
La tarda del 12 d’agost de 2026, la Lluna cobrirà completament el Sol en part del territori català, convertint el dia en nit durant uns minuts. En aquest sentit, Cambrils es troba dins la franja de totalitat de l’eclipsi i és un dels municipis seleccionats per la Generalitat com a punt d’observació recomanat per seguir aquest esdeveniment astronòmic excepcional.