SOCIETAT
Gran embús a Cambrils: Mostren les conseqüències de tirar tovalloletes al vàter
Un vídeo mostra un gran embús en una canonada de Cambrils
Llençar tovalloletes humides al lavabo és una de les accions menys aconsellables, ja que contaminen i provoquen en molts casos embussos a les canonades de vivendes i edificis. En un vídeo publicat a les xarxes socials es pot veure les conseqüència de l'acumulació de moltes tovalloletes en una canonada a Cambrils.
Entre d'altres consequències de llençar les tovalloletes per l'WC hi ha mals olors, retorns d'aigua, reparacions costoses de fontaneria, bloquejos a la xarxa pública de clavegueram, formación de fatbergs (bloqueigs sòlids gegants de grassa i tovalloletes) i un augment de la despesa pública en manteniment.
En el cas del medi ambient, l'acumulació de tovalloletes provoca que aquestes arribin als rius i mars quan les depuradores no poden filtrar-les. A més contribueixen a la contaminació per microplàstics i danya la fauna marina, que puede ingerir-les o quedar-se atrapada.