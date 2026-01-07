SUCCESSOS
Mor als 100 anys Lluís Recasens Colom, exalcalde de Cambrils
El conegut cambrilenc va celebrar el seu centenari el passat 29 d’agost i va encapçalar el consistori entre els anys 1973 i 1979
L’Ajuntament de Cambrils expressa el seu més sentit condol per la mort ahir de l’exalcalde Lluís Recasens Colom, als 100 anys d’edat. Recasens, nascut a Cambrils el 29 d’agost de 1925, era una persona molt coneguda per la seva trajectòria política, professional i social, i la seva contribució en la transformació del municipi.
Va ser alcalde de Cambrils entre els anys 1973 i 1979 i durant el seu mandat es van impulsar projectes importants com la canalització de la riera d’Alforja, la construcció d’espigons per preservar la façana del port, la creació de la zona direccional, la millora del clavegueram, el Festival Internacional de Música o la planificació urbanística de Cambrils. Posteriorment, del 1983 al 1987 va tornar a entrar al consistori com a regidor.
En l’àmbit professional, Recasens es va formar com a professor mercantil i va treballar com a empresari comercial i immobiliari, al capdavant d’un establiment de venda d’electrodomèstics i comercialització de finques a la plaça de la Vila.
A banda, el 1953 va ser un dels fundadors i el primer director de la Revista Cambrils i el 1968 va ser el primer secretari de l’entitat Centre d'Iniciatives i Turisme, que posteriorment va ajudar a créixer com a alcalde de Cambrils.
Lluís Recasens també va escriure tres llibres sobre el municipi i la seva gran afició als viatges familiars: “Viatge a les Cultures” (2004), “Viatge a la història d'Europa" (2012) i “Cambrils a la segona meitat del segle XX: memòria col·lectiva” (2016).
La vetlla tindrà lloc al Tanatori Mémora avui dimecres 7 de gener a partir de les 17 hores, i el funeral està previst per a demà dijous a les 11 hores a l’església de Santa Maria.