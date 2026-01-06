Successos
Incendi en una granja de conills a la Selva del Camp: hi treballen 8 dotacions dels Bombers
Els efectius se centren a protegir la zona on es troben els animals
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts al matí en un incendi declarat en una nau d’una granja de conills a la Selva del Camp. Segons l’avís rebut a les 11:09 hores, el foc ha afectat maquinària i palla, mentre que els efectius se centren a protegir la zona on es troben els animals.
Fins al moment, vuit dotacions de Bomberos estan desplegades al lloc, intentant controlar les flames i evitar que s’estenguin a altres instal·lacions de la granja. No s’han reportat ferits, i els equips continuen treballant per minimitzar els danys materials i assegurar el benestar dels animals.