CARRETERES
Tallada l'AP-7 en sentit sud entre Cambrils i Vandellòs per la retirada d'un camió bolcat dimarts
El trànsit es desvia 16 quilòmetres per la N-340 i l'A-7 compta amb retencions d'uns tres quilòmetres
L'autopista AP-7 ha quedat tallada a primera hora del matí d'aquest divendres en sentit sud entre Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant, per tal de retirar un camió bolcat al voral des de dimarts passat.
El trànsit es desvia des de la sortida 265 a Cambrils per la N-340 fins al quilòmetre 281 de l'AP-7, ja a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A més l'A-7 compta amb retencions d'un tres quilòmetres en sentit Amposta.