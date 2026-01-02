CARRETERES
Reoberta l'AP-7 en sentit sud entre Cambrils i Vandellòs després de la retirada d'un camió bolcat
El trànsit s'ha desviat 16 quilòmetres per l'N-340 i s'han creat retencions
L'autopista AP-7 ha quedat completament reoberta aquest divendres al migdia després d'estar tallada diverses hores des del matí en sentit sud entre Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant, per tal de retirar un camió bolcat al voral des de dimarts passat.
El trànsit s'ha desviat des de la sortida 265 a Cambrils per l'N-340 fins al quilòmetre 281 de l'AP-7, ja a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Tot i la reobertura, s'han creat algunes retencions al punt on hi havia el camió bolcat i després remolcat.