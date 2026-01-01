SUCCESSOS
Els Bombers apaguen un foc de xemeneia a Prades
Els inquilins de la casa han sortit pel seu propi peu a l’exterior de l’habitatge
Tres dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí de dijous en un foc de xemeneia a Prades. L'avís l'han rebut a les 10.20 hores i s'han desplaçat fins a una casa de planta baixa més dos pisos.
Els bombers han muntat una línia d’aigua per extingir l’incendi al tub de la xemeneia des de la teulada. També han fet tasques de ventilació a la segona planta, afectada pel fum, ja que la caixa de la xemeneia d'obra s'havia trencat a causa de l'augment de la temperatura. Finalment, han monitoritzat les temperatures amb la càmera tèrmica fins confirmar que no hi havia cap perill.
Fins al lloc s'hi han desplaçat 3 dotacions. A la seva arribada s'han trobat amb els inquilins de la casa a l’exterior de l’habitatge. Cap persona ha resultat ferida.