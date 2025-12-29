Municipal
Cambrils presenta el pressupost més alt de la seva història amb 62,2 MEUR
Els comptes per l'any vinent preveuen més de 8 milions d’euros en inversions
L’Ajuntament de Cambrils ha presentat el Pressupost General per a l’exercici 2026, que ascendeix a 62,2 milions d’euros i defineix de manera clara el marc pressupostari del mandat, després d’haver culminat el procés de sanejament financer amb la liquidació íntegra del deute històric.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha subratllat que «aquest pressupost marca un abans i un després en la gestió municipal, perquè situa Cambrils en una posició de solidesa, estabilitat i capacitat real de decisió» i ha afegit que «no es tracta només de quadrar números, sinó de governar amb responsabilitat i pensar en el futur del municipi. Hem de prioritzar l’acció de govern en base a transformar, fer i executar projectes llargament reivindicats i d’altres de nous».
El Pressupost 2026 preveu més de 8 milions d’euros en inversions, amb projectes concrets, planificats i, en alguns casos, de caràcter plurianual, orientats a la transformació urbana, la millora de la mobilitat i la modernització d’infraestructures i equipaments municipals. Entre les partides la més alta és per la urbanització i remodelació del carrer Orquídies (3.998.522,62 MEUR); seguida de la integració del tramvia a l'avinguda Joan XXIII (2.436.643,06 MEUR); i la urbanització de l'avinguda Baix Camp (1.457.527,28 MEUR).
Aquest esforç inversor permet recuperar l’acció municipal generant activitat, millorant l’espai públic i reforçant els serveis municipal. El regidor d’Hisenda, David Chatelain, ha destacat que «aquest és un pressupost pensat per executar-se al cent per cent, no per fer titulars», i ha afegit que «cada inversió respon a una planificació realista, amb criteris de prioritat i amb la voluntat clara d’obtenir resultats visibles per a la ciutadania». En aquest sentit, ha remarcat que «Cambrils torna a invertir perquè ha fet els deures» en referència a haver assolit la fita de l’endeutament zero.
Pel que fa al finançament, el pressupost contempla operacions de crèdit exclusivament vinculades a inversions, amb un caràcter prudent i finalista. El deute viu previst se situaria molt per sota dels límits legals. «Parlem d’un endeutament responsable, assumible i orientat a projectes estratègics que generen valor per al municipi», ha afirmat Klein. De fet, segons ha explicat Chatelain, en el moment de la liquidació es valorarà la destinació del romanent de tresoreria, fet que podria permetre reduir substancialment o, fins i tot, cancel·lar aquesta previsió d’endeutament.
En aquest aspecte, el primer tinent d’alcalde Alfredo Clúa, s’ha manifestat «satisfet amb el plantejament, els objectius i la concreció econòmica que reflecteix aquest pressupost» i ha destacat que «les inversions en esports i Festes són també rellevants, més que per l’import en sí, per les solucions que aporten, com per exemple la carpa que es construirà a Vilafortuny o inversions complementàries per la Casa de la Festa.
El pressupost també incideix en la millora del manteniment dels serveis públics essencials i aborda amb transparència la despesa de personal, condicionada principalment per decisions normatives d’àmbit estatal, com és l’augment salarial que el govern de l’estat ha fixat per als funcionaris. En aquest sentit, l’informe d’Intervenció s’emmarca en una lectura preventiva de les regles fiscals, amb capacitat de control i ajust durant l’execució pressupostària.
En conjunt, el Pressupost General de Cambrils per a 2026 és un pressupost clarament estratègic que obeeix als objectius polítics i de gestió de l’equip de govern: consolidar l’estabilitat financera, recuperar la inversió pública i establir un full de ruta sòlid per governar amb rigor, responsabilitat i ambició durant aquest mandat