INNOVACIÓ
Fruselva aposta per la nutrició funcional per reduir l’ansietat associada a l’estrès
L’empresa reusenca lidera el projecte SERENIA per desenvolupar aliments funcionals amb base científica
Fruselva Global, empresa reusenca especialitzada en alimentació innovadora, lidera el projecte SERENIA, una iniciativa científica i tecnològica que vol desenvolupar aliments funcionals capaços d’ajudar a reduir els símptomes d’ansietat associats a situacions puntuals d’estrès. L’ansietat és avui un dels principals problemes de salut emocional, amb una incidència creixent entre la població jove i adulta, especialment entre les dones, en un context marcat per la pressió laboral, la inestabilitat econòmica, la hiperconnectivitat i l’impacte emocional de la pandèmia.
Davant aquest escenari, SERENIA aposta per la nutrició funcional com a eina complementària als tractaments tradicionals. El projecte se centra en el desenvolupament d’aliments elaborats amb ingredients naturals amb propietats ansiolítiques, integrats en formats pensats per garantir l’estabilitat, l’absorció i l’efectivitat. L’objectiu és oferir alternatives accessibles basades en evidència científica que ajudin a gestionar episodis d’ansietat lleu vinculats a l’estrès quotidià.
La iniciativa inclou la identificació de compostos bioactius amb potencial modulador de la resposta a l’estrès, el disseny de prototips a escala industrial i l’avaluació de la seva eficàcia mitjançant assajos in vitro i estudis preclínics en models animals. A partir d’aquests resultats, se seleccionaran les formulacions amb millors resultats per analitzar-ne la viabilitat tècnica, reguladora i comercial, amb la mirada posada en el seu futur escalat i arribada al mercat.
El projecte es desenvolupa a través d’un consorci format per Fruselva Global, que lidera la iniciativa i aporta la seva experiència industrial; Tecnalia, responsable de la recerca aplicada i del suport biotecnològic, i la Universitat del País Basc, que dirigeix els estudis en neurociència i salut mental. Aquesta col·laboració permet connectar coneixement científic, innovació tecnològica i capacitat productiva.
Nutrició i salut emocional
SERENIA preveu generar nou coneixement científic sobre la relació entre alimentació i estrès, desenvolupar prototips validats preclínicament i establir les bases per a futurs assajos clínics en humans. El projecte, finançat per MICIU/AEI i fons FEDER, reforça el compromís de Fruselva amb el desenvolupament de solucions naturals, segures i accessibles orientades al benestar emocional.
Amb aquest projecte, Fruselva Global consolida la seva aposta per la innovació amb impacte social, obrint noves vies perquè la nutrició funcional contribueixi, de manera científica, a millorar la salut emocional en la societat.