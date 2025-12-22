Successos
Quatre persones intoxicades a la Selva del Camp pel mal funcionament d'una estufa
D'una de les habitacions de la segona planta van evacuar una dona i un gos
Quatre persones han resultat ferides a la Selva del Camp aquesta nit de diumenge per intoxicació de monòxid de carboni. Totes elles han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i han estat traslladades fins a un hospital.
Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 23.22 hores i es van desplaçat amb una dotació terrestres fins al número 27 del carrer Hospital. Allí van comprovar que quatre persones es trobaven malament, possiblement pel mal funcionament d'una estufa en un edifici de planta baixa més dos pisos superiors.
Els bombers van revisar l'immoble amb detector. D'una de les habitacions de la segona planta van evacuar una dona i un gos i la van portar fins al SEM. Després van ventilar l'edifici fins que ja es podia entrar amb seguretat.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va activar tres ambulàncies, va traslladar els afectats menys greus a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.