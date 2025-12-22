Diari Més

Prades es tenyeix de blanc per primera vegada aquest hivern

La nevada ha deixat un paisatge emblanquinat al municipi i confirma l’arribada del primer episodi hivernal de la temporada

Rubén Pizarro

Durant la matinada han caigut els primers flocs de neu a Prades, que s’ha despertat aquest matí tenyida de blanc per primera vegada aquest hivern. La nevada, d’intensitat moderada, ha estat suficient per cobrir teulades, carrers i espais naturals del municipi, deixant una imatge plenament hivernal.

L’episodi ha coincidit amb un descens de les temperatures i, tot i que no s’han registrat incidències rellevants, des de l’Ajuntament s’ha recomanat prudència, especialment en els desplaçaments i a les vies d’accés al municipi. Els serveis municipals han fet seguiment de la situació durant la nit per garantir la seguretat i el bon funcionament dels serveis bàsics.

La nevada ha generat expectació entre veïns i visitants, que han compartit imatges del paisatge emblanquinat a través de les xarxes socials. Es tracta del primer episodi de neu d’aquesta temporada a Prades, un fet que confirma l’arribada de l’hivern al municipi.

