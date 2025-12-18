Laboral
El personal municipal de Cambrils no farà la vaga programada per aquest dijous
Els sindicats i l’Ajuntament han arribat a un acord per millorar totes les condicions demandades
El personal municipal de Cambrils desconvoca la vaga programada per aquest dijous, advertida en les últimes negociacions portades a terme durant el passat novembre. L’Ajuntament de Cambrils concedirà finalment les condicions demandades als treballadors del consistori, després d’una nova «maratoniana sessió de negociació de més de set hores», segons expliquen des de la Junta de Personal i Comitè d’Empresa, així com entitats adjacents com el Comitè de Vaga i els sindicats de CCOO, UGT I CSIF.
D’acord amb els convenis anunciats pel personal, l’Ajuntament accedirà a la creació d’una plaça de Cap de Recursos Humans «de manera urgent». Una mesura que afectarà la principal demanda per part dels treballadors: «acabar amb la saturació del departament», que també es reorganitzarà i «racionalitzarà».
A més, es preveu la implantació de complements que millorin les condicions de cada categoria laboral, i s’estableix una data límit fins al 27 de febrer, afectant directament les nòmines dels treballadors. Des dels sindicats destaquen l’entrega «en el temps adequat» d’un «esborrany del reglament de productivitat» que, tot i que «és embrionari», s’ha qualificat com «un bon inici».
Endarreriments
Destaca també el pagament de «tots els endarreriments» pendents per part de l’Ajuntament abans del mes de març de 2026, una de les mesures que més queixes ha provocat per part del personal, que acumula nòmines impagades des de fa més de tres mesos. Entre els acords, també s’ha acordat actualitzar l’informe de riscos psicosocials, que fa tres anys que no pateix canvis.
En el document també s’estableix la destinació d’una productivitat «per a les persones que no hagin rebut el seu sou», amb quantitats assignades de «com a mínim» 211.000 euros durant el primer semestre de 2026 per a patronats i consistori; 85.000 euros anuals per a la Policia Local. Per al segon semestre, s’estableix la mateixa quantitat de 211.000 euros. Segons els sindicats, el pagament per part de l’Ajuntament es farà efectiu al juny i desembre de 2026, a l’espera que «el consistori compleixi» les condicions aprovades per desconvocar la vaga d’aquest dijous.