Policial
Enxampen dos lladres que havien intentat robar a uns turistes estrangers a l’AP-7 a Cambrils
Els mateixos lladres van ser detinguts fa dues setmanes per un altre furt a Cambrils
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Cambrils van detenir aquest dimecres a aquest municipi del Baix Camp, dos homes de 26 i 48 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt a interior de vehicle en grau de temptativa. A més, a un d’ells se li atribueix el delicte de conduir sense haver obtingut mai el permís i un altre contra la seguretat del trànsit en originar un greu risc per a la circulació.
Els fets es van produir pels volts de les 14.30 hores quan una patrulla que efectuava tasques de prevenció de delictes a l’autopista AP-7, a Cambrils, va ser alertada de possibles furts en aquesta via. En arribar al punt quilomètric 275 en sentit nord, els mossos van veure fugir dos homes corrents un dels quals es va amagar dins d’un vehicle. Els agents van poder interceptar el conductor abans que poguessin escapolir-se del lloc.
Una altra patrulla va acudir immediatament al lloc i finalment se’ls va detenir en comprovar que poc abans havien abordat un vehicle d’una parella de turistes estrangers per tal de robar-los. Segons les víctimes, els van forçar a aturar-los després de situar-se davant seu i seguidament els van voler fer creure que havien punxat una roda.
En les gestions posteriors els mossos van comprovar que el conductor el qual va efectuar perilloses maniobres a gran velocitat per aconseguir fer aturar les víctimes, no disposava de permís de conduir. A més, van constatar que es tractava dels mateixos lladres que juntament amb un tercer, van ser detinguts el passat 1 de desembre per tres furts més a Cambrils. En concret, se’ls va poder interceptar a la carretera TV-3141 després d’una llarga fugida durant la qual van posar en perill als usuaris de les diverses vies. Tots tres van quedar detinguts per furt, un delicte contra la seguretat del trànsit, resistència i desobediència i pertinença a organització criminal. El conductor, que era el mateix que en aquest nou fet, també va quedar investigat per conduir sense no haver obtingut mai el permís.
Els dos detinguts, els quals acumulen fins a 66 antecedents policials per delictes patrimonials, van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.