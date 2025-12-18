Política
Els Comuns denuncien l'Ajuntament de Cambrils per comprar material policial israelià
Interposen una querella criminal contra l'alcalde Oliver Klein per presumpta prevaricació i malversació
Els Comuns han denunciat l'Ajuntament de Cambrils per la compra de material policial israelià després de confirmar-se l'adjudicació del contracte públic per l'adquisició de 63 armilles antibales a l'empresa Guardian Homeland Security per un import de 48.844,99 euros.
Davant d'aquest fet, la formació ha interposat una querella criminal contra l'alcalde Oliver Klein per presumpta prevaricació i malversació per adjudicar un contracte «prohibit» pel Reial decret llei 10/2025, que prohibeix la compravenda i contractació pública de material de defensa i policial d'origen israelià. A més, han registrat iniciatives per exigir l'anul·lació del contracte i sancionar l'incompliment del veto al comerç d'armes amb Israel al Parlament i al Congrés.
En un comunicat, els Comuns expliquen que han presentat una denúncia contra Klein davant la Fiscalia Provincial de Tarragona. La denúncia es fonamenta en la resolució signada per l'alcalde de Cambrils el 28 de novembre d'aquest 2025, mitjançant la qual es va adjudicar la compra de 63 armilles antibales a la companyia Guardian Homeland Security per 48.844,99 euros. Segons l'escrit, aquests fets podrien ser constitutius de delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics. La denúncia sosté que l'adjudicació es va fer quan ja estava plenament en vigor el Reial decret llei 10/2025, de 23 de setembre, que prohibeix expressament la compravenda i contractació pública de material de defensa i policial d'origen israelià.
En el text, els Comuns denuncien la «gravetat dels fets, assenyalant que l'empresa adjudicatària promociona els seus productes com a provats en combat, vinculant el material amb operacions militars en territori palestí ocupat». En la querella, l'advocat Jaume Asens argumenta que la resolució no pot qualificar-se com un «error tècnic», sinó que revela una «acceptació conscient del risc de dictar una resolució manifestament contrària a Dret».
Ofensiva parlamentària a Catalunya i a l'Estat
Paral·lelament a la via penal, el grup Parlamentari dels Comuns ha registrat una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya, en la qual insten el Govern a garantir el compliment estricte de l'embargament per part de tots els ens locals. També exigeixen a la Direcció General de Coordinació amb les Policies Locals que emeti una instrucció urgent per aclarir als ajuntaments que la prohibició d'importar material israelià inclou equips de protecció individual com les armilles antibales. Així mateix, sol·liciten reforçar els mecanismes de verificació per evitar que empreses intermediàries eludeixin el veto.
Al Congrés dels Diputats, el diputat dels Comuns per la demarcació de Tarragona, Fèlix Alonso, ha registrat una bateria de preguntes adreçades al govern espanyol. Alonso denuncia que l'empresa adjudicatària, Guardian Homeland Security, continua operant des de Madrid venent armament -com fusells i subfusells- i material de defensa fabricat a Israel, malgrat el marc legal restrictiu aprovat al setembre.
Segons els Comuns, l'acció respon a la «necessitat de fer complir l'embargament d'armes i material de seguretat» decretat per no contribuir al manteniment de l'ocupació il·legal de Palestina, tal com va dictaminar la Cort Internacional de Justícia. La formació considera «inadmissible que fons públics municipals financin empreses que es lucren amb material provat en combat en el context de violacions de drets humans».