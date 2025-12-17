Municipal
Veïns de Vinyols i els Arcs demanen canviar la deixalleria per falta de manteniment
Denuncien que l’espai substitutiu es va situar massa pròxim a les llars i acumula brutícia diàriament
La comunitat de veïns i veïnes de Vinyols i els Arcs fa tres mesos que demana explicacions a l’Ajuntament per la instal·lació de la deixalleria d’urgència només a 20 metres dels habitatges. Una situació que, durant els últims tres mesos, s’ha agreujat a causa de l’incivisme i la falta de manteniment del recinte, que substitueix a la deixalleria principal que actualment està tancada per obres des del passat 4 de setembre.
Els veïns argumenten el canvi d’ubicació «sense donar cap explicació, ni consulta prèvia», que ha provocat un «profund malestar», materialitzat en l’entrega de 130 signatures recollides en només cinc dies, que van ser presentades al consistori, sense resposta. «Els hem plantejat cinc alternatives, però des del setembre no sabem res», explicava una veïna del carrer Sant Josep, on està ubicada la deixalleria substitutiva.
A més, les queixes també s’enfoquen en la contaminació lumínica que provoca el nou recinte, amb focus d’alta intensitat que arriben als habitatges, i la «falta de funcionalitat» que presenta el sistema Porta a Porta gestionat pel consistori, provocant més abocaments dins l’àrea. Segons els veïns, la situació es veu agreujada pel cost de les instal·lacions, amb un total de 600.000 euros.
Mesures i resposta
Entre els canvis d’ubicació proposats pel veïnat, se situava la parcel·la actual, però més allunyada de les vivendes. El consistori, finalment, ha oferit resposta sobre la situació, argumentant que les alternatives d’ubicació proposades no son viables, ja que es tracta de parcel·les ja ocupades per altres usos o que no son de titularitat municipal. A més, expliquen que «la parcel·la actual ja es va valorar, però permet un major control de la neteja, facilita el subministrament i possibilita una vigilància més efectiva.
Ara, l’Ajuntament ha assegurat que «no es traslladarà ni s’eliminarà» el recinte «per la queixa d’un col·lectiu concret», però que sí s’aplicaran mesures com la instal·lació de càmeres per sancionar els veïns infractors, i l’aprovació d’una nova ordenança fiscal que penalitzarà «qui no utilitzi el Porta a Porta». Tot i això, els veïns qualifiquen la resposta «d’indignant» i critiquen que «les càmeres ja hi eren des del primer dia»,