Successos
Troben a l'Aleixar el cos d'un home que hauria mort per inhalació de monòxid de carboni
La víctima es trobava al seu domicili i els Mossos d'Esquadra investiguen el cas
Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimarts el cos sense vida d'un home al seu domicili de l'Aleixar (Baix Camp). Tal com ha apuntat El Caso i ha pogut confirmar l'ACN, segons les primeres investigacions la víctima, de 47 anys, hauria perdut la vida de forma accidental, suposadament per inhalació de monòxid de carboni.
La policia manté una investigació oberta i s'espera que el resultat de l'autòpsia esclareixi la causa de la mort. Una de les hipòtesis apunta a una mala combustió d'una caldera.