Cambrils participa a la 3a edició de Cap Butaca Buida amb l’obra 'Rucs, la maledicció del bruixot'
La companyia La Pera Llimonera actuarà el dissabte 21 de març a les 17:30h al Teatre del Casal
L’Ajuntament de Cambrils se suma a la tercera edició del projecte Cap Butaca Buida amb la programació de l’obra Rucs, la maledicció del bruixot de la companyia La Pera Llimonera. L’espectacle familiar es podrà veure al Teatre del Casal el dissabte 21 de març a les 17:30 hores. Les entrades es posaran a la venda properament a www.entrapolis.com.
La creació teatral, de 55 minuts de durada, ha estat distingida amb el premi al millor espectacle familiar de la Feria de Castilla i León i el Nas d’Or del Festival de Pallassos de Cornellà. Rucs és una història en què les princeses també es poden convertir en granota, els bruixots intenten fer servir la màgia de sempre, els reis no són tan poderosos com semblen i els prínceps no són tan espavilats com ens expliquen.
L'espectacle narra l’aventura de dos comediants condemnats a anar de poble en poble explicant La Maledicció del Bruixot. Expliquen que fa molts anys, en un país llunyà, llunyà, llunyà, un Rei molt poderós va marxar a la Guerra del Cigró, deixant la seva filla, la Princesa Caterina, i confiant el seu reialme al Mag de la Berruga Verda. Aquest, seduït per la seva bellesa, li va demanar la mà, però, la Princesa, enamorada del Príncep Rosendo, li va donar carabassa. I el Mag, engelosit, la va convertir en granota. El Valerós Príncep Rosendo per poder desfer aquest terrible encanteri es trobarà embolicat en sorprenents aventures.
Cap Butaca Buida va néixer amb un objectiu tant ambiciós com possible: omplir totes les butaques dels teatres, ateneus i centres cívics adherits per consolidar aquesta gran Diada del Teatre i convertir Catalunya en la capital mundial de les arts escèniques. En aquesta tercera edició, que es presenta històrica, el projecte creix amb força, incorpora nous espais d’arreu del territori i arriba als més de 222 teatres adherits.