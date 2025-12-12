Diari Més

Successos

Detenen un home per la mort de la seva parella el passat 8 de setembre a Riudecanyes

La hipòtesi inicial apuntava al suïcidi, però l'informe forense va concloure que es tractava d'una mort criminal

Imatge d'arxiu d'una detenció dels Mossos d'Esquadra.

Imatge d'arxiu d'una detenció dels Mossos d'Esquadra.Mossos d'Esquadra

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Els Mossos van detenir dimecres a Reus un home per la mort violenta de la seva parella el 8 de setembre a Riudecanyes (Baix Camp), segons ha informat la policia catalana. La investigació es va iniciar quan una persona va localitzar el cos sense vida de la dona, de 36 anys, a tocar de la carretera T-313, a la vora del barranc del Gendre. 

En un primer moment, i a l'espera de l'autòpsia, la hipòtesi inicial apuntava a un suïcidi. L'informe forense, però, va descartar aquesta possibilitat i va confirmar que es tractava d'una mort criminal. 

Arran de la informació, els Mossos van continuar investigant i van recollir proves que vinculaven l'home, de 49 anys, com a presumpte autor dels fets. Finalment, se'l va detenir dimecres passat a Reus. L'arrestat ha passat a disposició judicial aquest divendres al matí al jutjat d'instrucció 3 de Reus.

tracking