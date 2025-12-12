Successos
Detenen un home per la mort de la seva parella el passat 8 de setembre a Riudecanyes
La hipòtesi inicial apuntava al suïcidi, però l'informe forense va concloure que es tractava d'una mort criminal
Els Mossos van detenir dimecres a Reus un home per la mort violenta de la seva parella el 8 de setembre a Riudecanyes (Baix Camp), segons ha informat la policia catalana. La investigació es va iniciar quan una persona va localitzar el cos sense vida de la dona, de 36 anys, a tocar de la carretera T-313, a la vora del barranc del Gendre.
En un primer moment, i a l'espera de l'autòpsia, la hipòtesi inicial apuntava a un suïcidi. L'informe forense, però, va descartar aquesta possibilitat i va confirmar que es tractava d'una mort criminal.
Arran de la informació, els Mossos van continuar investigant i van recollir proves que vinculaven l'home, de 49 anys, com a presumpte autor dels fets. Finalment, se'l va detenir dimecres passat a Reus. L'arrestat ha passat a disposició judicial aquest divendres al matí al jutjat d'instrucció 3 de Reus.