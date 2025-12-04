Música
La cantant Valeria Castro, nova confirmada per al FIM Cambrils 2026
L'artista va guanyar l’Ondas 2025 al Fenomen Musical de l’Any
El Festival Internacional de Música de Cambrils ha anunciat el tercer artista que actuarà en la propera edició 2026. Es tracta de la cantant canària Valeria Castro, una de les veus més especials i reconegudes de l’escena estatal actual, actuarà el 6 d’agost de 2026 al Parc del Pinaret de Cambrils dins la seva gira internacional El cuerpo después de todo. Castro s’afegeix a Joan Dausà (9 d’agost) i Jethro Tull (4 d’agost), primers artistes confirmats pel 2026.
Amb la seva manera única d’interpretar, plena de delicadesa i intensitat, Valeria Castro s’ha convertit en un referent generacional. L’artista de La Palma arriba al festival després d’un any d’èxits rotunds. Ha estat guardonada recentment amb l’Ondas 2025 al Fenomen Musical de l’Any; acumula tres nominacions al Latin Grammy; una nominació al Goya, el premi MIN a Mejor Álbum de Raíz, el Premi ACAEM o la Medalla d’Or de Canàries i, darrerament, la seva cançó Cúidate està situada entre els temes més escoltats d’Spotify a Europa i Amèrica Llatina. També ha col·laborat amb figures de primer ordre com Alejandro Sanz, Vetusta Morla, Sílvia Pérez Cruz o Joaquín Sabina, entre molts altres.
Després d’una gira de 82 concerts amb totes les entrades exhaurides en teatres de més de deu països amb el seu primer disc, Valeria presenta ara el seu segon treball, El cuerpo después de todo. Un àlbum produït per Carles Campi Campón, vuit vegades guanyador del Latin Grammy i col·laborador habitual de Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Vetusta Morla. Es tracta d’un disc que mostra una artista més madura i valenta, que afronta les pors i emocions amb una sinceritat que connecta directament amb el públic.
Les entrades es posaran a la venda aquest dijous 4 de desembre de 2025 a les 11 h a través de codetickets.com amb preus de 48€ a platea A i 42€ a platea B i grada.