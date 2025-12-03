Mobilitat
Cambrils estrena nou carril bici que connecta el centre amb la zona esportiva nord
El consistori també ha adequat el ja existent del carrer Rosa dels Vents
Cambrils ja ha estrenat el carril bici entre l’avinguda del Mil·lenari i el carrer de la Mineta, que millora la connexió entre el centre del municipi i la zona esportiva nord, i alhora dignifica l’espai verd situat darrera de l’escola Joan Ardèvol, vorejant el barranc de la Mare de Déu del Camí.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i el regidor d’Obra Pública, Jose Ángel Garcia, han visitat avui aquest nou tram de la xarxa de carrils bici, finançat amb Fons Next Generation de la Unió Europea. L’alcalde ha posat el valor la millora d’aquest espai que ja era conegut i utilitzat però que estava degradat i necessitava una adequació. Klein ha afirmat que amb aquesta actuació Cambrils guanya una zona verda que aprofitarà la ciutadania en general i en especial les famílies de l’institut escola Joan Ardèvol i de la llar d’infants Maria Dolors Medina.
Per la seva part, el regidor d’Obra Pública ha destacat l’ús de materials sostenibles per obres com els carrils bici i per la futura renaturalització del passeig de Vilafortuny. El regidor també ha fet una crida al civisme per poder gaudir plenament dels espais públics.
El Departament d’Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils també ha reparat i adequat el carril ja existent al carrer Rosa dels Vents, al límit amb Mont-roig, entre el passeig Marítim i l’antiga carretera N-340.
Les obres es van adjudicar a l’empresa Hormigones Blanco SLU per un preu màxim de 122.926 euros IVA inclòs, i s’han finançat íntegrament amb els Fons Next Generation de la Unió Europea.